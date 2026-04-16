Τραμπ και Νετανιάχου στη λίστα του Time με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους για το 2026

Άλλοι πολιτικοί ηγέτες είναι η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και ο Τζέικομπ Φρέι, κυβερνήτης της πολιτείας της Μινεσότα των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι δύο από τους ηγέτες του πλανήτη που περιλαμβάνονται στην ετήσια λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους για το 2026.

Στη λίστα συνπεριλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Άλλοι πολιτικοί ηγέτες είναι η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και ο Τζέικομπ Φρέι, κυβερνήτης της πολιτείας της Μινεσότα των ΗΠΑ.

Είναι η πέμπτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μπαίνει στη λίστα.

Το ρεπορτάζ του περιοδικού για τον Νετανιάχου αναφέρει ότι ήταν «υπεύθυνος για τη χειρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας του», την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά έκτοτε έχει επιστρέψει στην πολιτική.

Η καταχώρηση για τον Μαμντάνι αναφέρεται στην σκληρή κριτική του προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι «οι σχέσεις του με βασικά εκλογικά σώματα -συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της εβραϊκής κοινότητας... θα δοκιμάσουν την ικανότητά του να κάνει τις ιδέες πράξη».

