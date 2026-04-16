Έκτακτη στήριξη σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες ανακοίνωσε ο Καδής

Την ενεργοποίηση του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή να προτάσσει την ανάγκη άμεσης στήριξης του κλάδου.

«Οι άνθρωποι που φέρνουν θαλασσινά στο τραπέζι μας αξίζουν την πλήρη στήριξή μας όταν μια κρίση πέρα από τον έλεγχό τους απειλεί τα μέσα διαβίωσής τους», δήλωσε ο Επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση της Κομισιόν διασφαλίζει πως οι επαγγελματίες του κλάδου «δεν θα αντιμετωπίσουν μόνοι τους αυτή την κατάσταση».

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγήσουν οικονομική αποζημίωση σε αλιείς, παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας, μεταποιητές και εμπόρους, των οποίων η δραστηριότητα έχει πληγεί από τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το μέτρο ισχύει αναδρομικά από τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χρηματοδότηση θα προέλθει από τους ήδη διαθέσιμους εθνικούς πόρους του ταμείου για την περίοδο 2021–2027, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, ενώ η εφαρμογή και καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί από τα ίδια τα κράτη μέλη. Περίπου €760 εκατ. παραμένουν άμεσα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σημειώνεται πως η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, λόγω των εχθροπραξιών στη Μ. Ανατολή, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους λειτουργίας και σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στον τομέα, καθώς ήδη μέρος του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου έχει αναστείλει δραστηριότητες, ενώ ανάλογες πιέσεις αντιμετωπίζουν και οι τομείς υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος και αυξημένα κόστη, ιδίως λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών ενέργειας. Επιπλέον, μπορούν να λάβουν και ενισχύσεις αποθεματοποίησης μέσω οργανώσεων παραγωγών, με στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέτρο είναι προσωρινό και καλύπτει δαπάνες έως το τέλος του 2026, ενώ προαναγγέλλει και πρόσθετη στήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία προσωρινού πλαισίου κρίσης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πλέον ευάλωτων τομέων της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιος μηχανισμός είχε ενεργοποιηθεί το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

ΚΥΠΕ