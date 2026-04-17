Tραμπ: Σε μία - δύο μέρες η συμφωνία με το Ιράν, το Ισραήλ να σταματήσει να βομβαρδίζει το Λίβανο

Η συμφωνία θα υπογραφεί σε μία ή δύο ημέρες, δήλωσε σε συνεντεύξεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ενώ πίεσε για τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο λέγοντας πως δεν θα το επιτρέψει.

Νωρίτερα είχε δηλώσει πως το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα επ΄αόριστον και δεν θα λάβει τα παγωμένα κεφάλαια από τις ΗΠΑ ενώ πρόσθεσε πως θα εργαστεί με την Τεχεράνη για την μεταφορά του ουρανίου πίσω στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η απόφαση των ευρωπαίων ηγετών να σχεδιάσουν ναυτική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας στο Στενό του Ορμούζ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κάλεσε το ΝΑΤΟ να μείνει μακριά από το Ορμούζ.

Πάντως, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα διαρκέσει όσο και η εκεχειρία στο Λίβανο.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά επιβεβαίωσε την «πλήρως ελεύθερη διέλευση» και εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του, όμως λίγο αργότερα διευκρίνισε πως «παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν μέχρι την τελική συμφωνία». Την ίδια ώρα... βουτιά 10% πραγματοποίησε η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η Τεχεράνη επεσήμανε ότι ενδέχεται να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον οι ΗΠΑ δεν αποσύρουν τον δικό τους αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Με τη σειρά του το Ισραήλ διά στόματος του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ διαμηνύει ότι η εκεχειρία στο Λίβανο είναι προσωρινή και ότι στόχος παραμένει πάντα ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ με το δάκτυλο στη σκανδάλη δηλώνουν ότι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για να απαντήσουν στην ισραηλινοαμερικανή επιθετικότητα, την ώρα που Πακιστανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι πολύ κοντά με τις δύο πλευρές να υπογράφουν αρχικά ένα μνημόνιο και στη συνέχεια συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 μέρες.

Αισιόδοξος εμφανίζεται και ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι είναι πιθανόν οι συνομιλίες να επαναληφθούν το Σαββατοκύριακο και ότι «είμαστε κοντά στο τέλος».

Πηγή: cnn.gr