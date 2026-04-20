Μακελειό στη Λουιζιάνα: Ο δράστης σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ένα ακόμη - Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα

Επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν στοΣρίβπορτ της Λουιζιάνας των ΗΠΑ νωρίς την Κυριακή σε τρεις κατοικίες ήταν παιδιά του δράστη ανέφεραν οι τοπικές Αρχές για ένα από τα φονικότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Ο δράστη ονομάζεται Σαμάρ Έλκινς, 31 ετών, και ήταν βετεράνος του αμερικανικού στρατού.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας από 1 έως 12 ετών, ανέφερε η τοπική αστυνομία, διορθώνοντας τις πρώτες αναφορές για ηλικίες από 1 έως 14 ετών.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές, αλλά θεωρείται οικογενειακής φύσεως.

Ο Έλκινς σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, αφού έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προκάλεσε καταδίωξη.

Δύο γυναίκες -η μία ήταν μητέρα των παιδιών- τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η μητέρα των παιδιών υπέστη «πολύ σοβαρά τραύματα» ενώ και η άλλη γυναίκα έχει «τραύματα που απειλούν τη ζωή της», αναφέρει το CNN. Άλλος ένας έφηβος τραυματίστηκε, αλλά δεν απειλείται η ζωή του.

Το Σάββατο, λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τα παιδιά του, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με μία από τις κόρες του, ενώ είχε άλλη μία φωτογραφία μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες μετά την εκκλησία για την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών.

Σε άλλες αναρτήσεις, γράφει η New York Post, μιλούσε για την κατάθλιψη και ζητούσε από τον Θεό «να φυλάξει το μυαλό και τα αισθήματά μου».

Το 2019, τρία χρόνια μετά την αποχώρηση από το στράτευμα, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοχρησία καθώς πυροβολούσε στον αέρα πολύ κοντά σε σχολικό κτίριο.

Πηγή: protothema.gr