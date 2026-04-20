«Persona non grata» ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία σύμφωνα με δημοσιεύματα

"Persona non grata" χαρακτηρίζουν τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ ορισμένα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο μετά από παρέμβασή του στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, κατά τη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι στη Μέση Ανατολή είναι αποτελεσματικά κυρίως καθεστώτα ισχυρής ηγεσίας, όπως οι μοναρχίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Oksijen, ο Τομ Μπάρακ ανέφερε ότι τα αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης στην περιοχή βασίστηκαν ιστορικά σε ισχυρή ηγεσία, περιλαμβανομένων μοναρχιών και συνταγματικών μοναρχιών.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας «απρέπεια» την εξύμνηση της μοναρχίας και την κριτική στη δημοκρατία σε μια χώρα που ιδρύθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο ίδιος κάλεσε τον Αμερικανό Πρέσβη να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί στην Τουρκία.

Η εφημερίδα Sözcü κυκλοφόρησε με τίτλο «Τον κηρύσσουμε persona non grata», ενώ η Cumhuriyet ανέφερε «Ο Τομ Μπάρακ είναι πλέον persona non grata». Η Karar γράφει ότι «Ταιριάζει στον απεσταλμένο του Τραμπ».

Ο ηγέτης του Κόμματος Νέας Ευημερίας, Φατίχ Ερμπακάν χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ομολογία ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων» και ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση να καλέσει τον Αμερικανό Πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών και να του επιδώσει διπλωματική νότα.

Πηγή: ΚΥΠΕ