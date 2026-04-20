Live: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν σχέδια για 10ετή παύση εμπλουτισμού ουρανίου - «Μείνετε μακριά από νότιο Λίβανο», προειδοποιεί ο IDF

«Persona non grata» ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ο Τομ Μπάρακ ανέφερε ότι τα αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης στην περιοχή βασίστηκαν ιστορικά σε ισχυρή ηγεσία, περιλαμβανομένων μοναρχιών και συνταγματικών μοναρχιών

"Persona non grata" χαρακτηρίζουν τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ ορισμένα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο μετά από παρέμβασή του στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, κατά τη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι στη Μέση Ανατολή είναι αποτελεσματικά κυρίως καθεστώτα ισχυρής ηγεσίας, όπως οι μοναρχίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Oksijen, ο Τομ Μπάρακ ανέφερε ότι τα αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης στην περιοχή βασίστηκαν ιστορικά σε ισχυρή ηγεσία, περιλαμβανομένων μοναρχιών και συνταγματικών μοναρχιών.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας «απρέπεια» την εξύμνηση της μοναρχίας και την κριτική στη δημοκρατία σε μια χώρα που ιδρύθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο ίδιος κάλεσε τον Αμερικανό Πρέσβη να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί στην Τουρκία.

Η εφημερίδα Sözcü κυκλοφόρησε με τίτλο «Τον κηρύσσουμε persona non grata», ενώ η Cumhuriyet ανέφερε «Ο Τομ Μπάρακ είναι πλέον persona non grata». Η Karar γράφει ότι «Ταιριάζει στον απεσταλμένο του Τραμπ».

Ο ηγέτης του Κόμματος Νέας Ευημερίας, Φατίχ Ερμπακάν χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ομολογία ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων» και ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση να καλέσει τον Αμερικανό Πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών και να του επιδώσει διπλωματική νότα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

