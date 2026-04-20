Σε αυτή τη χώρα της Ευρώπης η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Γιατί δεν αυξάνεται η τιμή της

Κατά την ενεργειακή κρίση του 2021, η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να παγώσει πλήρως τις τιμές των καυσίμων στα τότε επίπεδα, απορροφώντας όλες τις αυξήσεις της διεθνούς αγοράς, ώστε ο πολίτης να συνεχίσει να πληρώνει την ίδια τιμή.

Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται σθεναρά στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, διατηρώντας σταθερές τις τιμές της εδώ και πολλά χρόνια.

Κατά την ενεργειακή κρίση του 2021, η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να παγώσει πλήρως τις τιμές των καυσίμων στα τότε επίπεδα, απορροφώντας όλες τις αυξήσεις της διεθνούς αγοράς, ώστε ο πολίτης να συνεχίσει να πληρώνει την ίδια τιμή.

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω τεράστιων κρατικών επιδοτήσεων απευθείας προς την Enemed, τη κρατική εταιρεία διαχείρισης καυσίμων της Μάλτας, υπεύθυνη για την εισαγωγή, διανομή και χονδρική πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα ένα λίτρο βενζίνης κοστίζει πάντα 1,34 ευρώ και ένα λίτρο πετρέλαιο 1,21 ευρώ (η διαφορά τιμής των 13 λεπτών μεταξύ βενζίνης και ντίζελ κατοχυρώνεται επίσης από το νόμο), ενώ η υψηλότερη τιμή για την αμόλυβδη 95 οκτανίων σημειώθηκε το 2019, όταν για περίπου ένα χρόνο ένα λίτρο κόστιζε 1,41 ευρώ. Παρεμπιπτόντως, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα είναι επίσης σταθερές.

Ωστόσο κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πως η σταθερή τιμή στις τιμές των καυσίμων φυσικά και δεν δίνει κίνητρα για τη βιωσιμότητα του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων. Κάτι τέτοιο όμως σαφώς και δεν ισχύει καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Αρχής Μεταφορών της Μάλτας, μέχρι το τέλος του 2024 η Μάλτα είχε 12.666 ηλεκτρικά οχήματα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 38% του συνολικού στόλου των επιβατικών οχημάτων στα νησιά της Μάλτας.

Μάλιστα το 2024 η Μάλτα σημείωσε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό καταχωρημένων νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, μετά τη Δανία, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 13,6%.

