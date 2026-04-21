Πώς το Πακιστάν έμαθε να μιλάει τη γλώσσα του Τραμπ και έγινε ένας απρόσμενος ειρηνοποιός

Το Πακιστάν η χώρα που φιλοξενεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν δεν ήταν αρχικά στους πιθανούς μεσολαβητές και οι λόγοι είναι πολλοί.

Για αρχή δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, μία από τις βασικές εμπλεκόμενες χώρες. Έγινε πυρηνική δύναμη στα κρυφά, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι επιδιώκει να κάνει. Και οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ δε ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς καθώς κατά την πρώτη του θητεία δήλωσε ότι το Πακιστάν δεν είχε δώσει στην Ουάσινγκτον «τίποτα άλλο παρά ψέματα και εξαπάτηση», όπως αναφέρει η Washington Post.

Αλλά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, μια στοχευμένη εκστρατεία για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ φαίνεται να απέδωσε. Για μήνες, οι ηγέτες του Πακιστάν προσέλκυσαν την κυβέρνηση Τραμπ με φανταχτερές συμφωνίες και δημόσιους επαίνους.

«Τον διαβάσαμε σωστά», δήλωσε ο Μουσαχίντ Χουσεΐν Σιέντ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Πακιστανικής Γερουσίας.

Όπως είπε ότι το Πακιστάν αναγνώρισε την συναλλακτική προσέγγιση του Τραμπ στη διπλωματία από νωρίς.

«Τα καταφέραμε, και τα καταφέραμε με μεγάλη επιτυχία.Του δώσαμε κρυπτονομίσματα, κρίσιμα ορυκτά και αντιτρομοκρατία» τόνισε.

Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να επιστρέφουν στην Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, εκτός απροόπτου, ένας ακόμη γύρος διαμεσολάβησης υψηλού προφίλ προσφέρει στο Πακιστάν την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στον Τραμπ.

Πώς αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών

Πολύ νωρίς στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, το Πακιστάν εντόπισε ένα από τα άτομα πίσω από την θανατηφόρα επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Καμπούλ, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρονταν από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021. Μήνες αργότερα, η κυβέρνηση του Πακιστάν υπέγραψε μια κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ. Και φέτος, το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε συμφωνία με μια εταιρεία που συνδέεται με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Άλλες ενέργειες του Πακιστάν προς την κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνουν επανειλημμένες δημόσιες ευχαριστίες προς τον Τραμπ για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός με την Ινδία μετά από μια τετραήμερη σύγκρουση τον περασμένο Μάιο - ενώ το Νέο Δελχί αρνήθηκε ότι υπήρχε ρόλος των ΗΠΑ- την υποψηφιότητα του Τραμπ από τον Πακιστανό πρωθυπουργό για το Νόμπελ Ειρήνης και την απόφαση του Ισλαμαμπάντ να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Μέχρι τον Οκτώβριο, ο Τραμπ αποκαλούσε τον Στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος ως αρχηγός του στρατού και στρατάρχης είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο Πακιστάν, τον «αγαπημένο του στρατάρχη».

Επειδή ο ρόλος του Πακιστάν στις συνομιλίες με το Ιράν διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, είπε ο Σιέντ, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Πακιστάν έχει την εμπιστοσύνη τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ιράν. Είπε ότι το καθεστώς του Πακιστάν ως πυρηνικής δύναμης προσθέτει στο κύρος του. Τέλος υπογράμμισε το γεγονός ότι η χώρα δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ δεν περιπλέκει τη διαμεσολάβηση, επειδή το Ιράν και το Πακιστάν πιστεύουν ότι εάν εξασφαλιστεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θα πιέσει το Ισραήλ να την τηρήσει.

«Το Ισραήλ είναι πληρεξούσιος των ΗΠΑ και διαπραγματευόμαστε με τη «μητέρα χώρα»», πρόσθεσε.

Η κάλυψη των συνομιλιών με το Ιράν στα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης - τα περισσότερα από τα οποία ελέγχονται αυστηρά από τον στρατό της χώρας - ήταν διθυραμβική.

«Ζωντανή διπλωματία» και «αξιοσημείωτα επιτεύγματα», δήλωσε ένας ομιλητής σε συζήτηση στο τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων ARY. Ένας άλλος αναλυτής στο ίδιο δίκτυο είπε: «Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Πακιστανός πρωθυπουργός θα έκανε μια ανάρτηση στο X και αυτή θα αναδημοσιευόταν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ!»

Η Μαλίχα Λόντι, μια εξέχουσα Πακιστανή διπλωμάτης που διετέλεσε πρέσβης του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύπατη αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η χώρα έχει δίκιο να είναι περήφανη για την διπλωματία που ήταν απαραίτητη για την εξισορρόπηση των δεσμών τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι μια στιγμή που «νιώθεις καλά». Ναι, απολύτως, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ανεβάζει την εικόνα και το κύρος της χώρας», είπε.

«Αυτό που θα τους επηρεάσει είναι αν η κυβέρνηση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα του Πακιστάν». Η διοργάνωση ειρηνευτικών συνομιλιών «δεν κάνει τίποτα, τίποτα, μηδέν», πρόσθεσε.

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του Πακιστάν

Τον τελευταίο χρόνο, το Πακιστάν αντιμετώπισε αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας, έχοντας δύο φορές έρθει σε ολοκληρωτική σύγκρουση με τους γείτονές του - την Ινδία πέρυσι και το Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες - καθώς οι εντάσεις με τους Ταλιμπάν κλιμακώθηκαν.

Εν τω μεταξύ, το νόμισμα της χώρας έχει καταρρεύσει σε αξία, πυροδοτώντας μια κρίση κόστους ζωής στην οποία η ηγεσία του Πακιστάν δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, βασιζόμενη πιο πρόσφατα σε προγράμματα διάσωσης και δάνεια από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προηγουμένως, το Πακιστάν στρεφόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να στηρίξει την οικονομία του.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μόνο επιδεινώσει την κρίση. Περισσότερο από το 90% των εισαγωγών καυσίμων του Πακιστάν προέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμό του από τις ιρανικές δυνάμεις έχει αναγκάσει την κυβέρνηση να στραφεί στα αποθέματά της και να κάνει το εξαιρετικά αντιδημοφιλές βήμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Η ασφάλεια στη χώρα είναι επίσης εύθραυστη. Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στα τέλη Φεβρουαρίου, συγκρούσεις που ξέσπασαν σε διάφορα μέρη του Πακιστάν άφησαν 22 νεκρούς και 120 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου του Καράτσι, όπου ένα πλήθος επιχείρησε να εισβάλει στο αμερικανικό προξενείο.

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που το Πακιστάν επιλέχθηκε για αυτή την τιμή», να φιλοξενήσει τις συνομιλίες για το Ιράν, δήλωσε ο Λιακάτ Καν, ένας 51χρονος σερβιτόρος σε ένα απλό πακιστανικό εστιατόριο στο κέντρο του Ισλαμαμπάντ που πουλούσε σάντουιτς και πίτα που ονομάζονται παρατά, λίγο πάνω από τρία μίλια από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα. Αλλά «όλοι ανησύχησαν πολύ» μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών, φοβούμενοι ότι οι τιμές της βενζίνης και του υγραερίου μαγειρέματος θα συνέχιζαν να αυξάνονται.

Ο οικονομικός πόνος των Πακιστανών της εργατικής τάξης «ξεπερνά κάθε φαντασία», δήλωσε ο διευθυντής του Χαν, ο 40χρονος Σατζάντ Αμπάσι. Αλλά είπε ότι οι συνομιλίες μόνο χειροτερεύουν τα πράγματα, με τα lockdown σε όλη την πόλη που επιβάλλει η κυβέρνηση εδώ και τα οποία αναγκάζουν τα καταστήματα να κλείνουν για μέρες όταν φτάνουν οι αντιπροσωπείες. «Είναι το τελευταίο πράγμα που προσθέτει στα δεινά μας», είπε.

Ο Τζόσουα Γουάιτ, ο οποίος υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο ως ανώτερος σύμβουλος και διευθυντής για τις υποθέσεις της Νότιας Ασίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι το Πακιστάν αναγνώρισε την ευκαιρία στο στυλ διπλωματίας του Τραμπ, το οποίο βασίζεται στην προσωπικότητα, και στην «έλλειψη μιας δομημένης πολιτικής διαδικασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Για εσωτερική κατανάλωση οι σύσφιξη των σχέσεων με της ΗΠΑ

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, είπε, η ηγεσία του Πακιστάν δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί τις θερμότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ για να βελτιώσει τη ζωή του πακιστανικού λαού. Η προσέγγιση του Τραμπ, είπε, είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ηγεσίας της χώρας «προσέγγισης άλλων, πλουσιότερων χωρών για να καλύψει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα».

«Η συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά είναι απίθανο να υλοποιηθεί και οι συμφωνίες για τα κρυπτονομίσματα είναι πιθανώς ως επί το πλείστον καπνός και καθρέφτης», είπε.

Οι επικριτές της σημερινής ηγεσίας του Πακιστάν βλέπουν τις εκτεταμένες κινήσεις της χώρας στην παγκόσμια σκηνή ως στόχο την εδραίωση του ελέγχου στο εσωτερικό.

Ο Χουσεΐν Ναντίμ, ο οποίος διετέλεσε πολιτικός αξιωματούχος στην κυβέρνηση του Πακιστανού πρωθυπουργού Ιμράν Καν, ο οποίος εκδιώχθηκε το 2022, και τώρα συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο Μουνίρ και η πολιτική ηγεσία του Πακιστάν «προσπαθούν να ενισχύσουν το γεωπολιτικό προφίλ της χώρας για να αποσπάσουν την προσοχή» από τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη στο Ιράν. Όλη αυτή η γεωπολιτική καταλήγει σε εσωτερικές πολιτικές νίκες».

Πηγή: cnn.gr