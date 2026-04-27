Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά το πάγωμα των ειρηνευτικών συνομιλιών

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ως άμεση συνέπεια του παγώματος των ειρηνευτικών συνομιλιών και της παρατεταμένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο άνοιξε το πρωί στα 107 δολάρια το βαρέλι, κινήθηκε ανοδικά έως τα 108, για να υποχωρήσει το μεσημέρι στα 106 δολάρια, καταγράφοντας συνολική αύξηση της τάξης του 2%.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει πυροδοτήσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο σοκ ενεργειακού εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα και διφορούμενα μηνύματα που εκπέμπουν το Ιράν και οι ΗΠΑ, διατηρώντας, ωστόσο, περιορισμένη αισιοδοξία για πιθανή αποκλιμάκωση.

Σε αντίθεση με αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η Goldman Sachs αναθεώρησε δραματικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την τιμή του πετρελαίου το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος προβλέπει σημαντική περαιτέρω άνοδο, προειδοποιώντας για σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια προσφορά, κυρίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αδυναμίας των υψηλών τιμών να εξισορροπήσουν την αγορά. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Πηγή: ertnews.gr

