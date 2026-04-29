Έκαναν πίσω οι κτηνοτρόφοι: Αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις – Διόρισαν επιτροπή και ζητούν συνάντηση με Χριστοδουλίδη, θα δουν και Μαλά

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

Μετά από χθεσινή συνάντηση 95 κτηνοτρόφων διορίστηκε ομόφωνα 5μελής επιτροπή, με επικεφαλής τον Νεόφυτο Νεφύτου, η οποία θα τους εκπροσωπεί και θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Οι κινητοποιήσεις είναι στο τραπέζι όμως αναστέλλονται προσωρινά, δήλωσε ο Κώστας Νικολάου, εκ μέρους των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τον αφθώδη πυρετό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97. 6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Νικολάου ανάφερε ότι μετά από χθεσινή συνάντηση 95 κτηνοτρόφων διορίστηκε ομόφωνα 5μελής επιτροπή, με επικεφαλής τον Νεόφυτο Νεφύτου, η οποία θα τους εκπροσωπεί και προορίζεται να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

Όπως σημειώνει ο Κώστας Νικολάου, απεστάλη χθες επιστολή στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην οποία αιτούνται συνάντηση. Το μπαλάκι τώρα βρίσκεται στον Προεδρικό, από το οποίο αναμένουν να οριστεί.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, ο κ. Νικολάου, ο οποίος είναι μέλος της πενταμελούς επιτροπής σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά προς ώρας αναστέλλονται. «Αναλόγως των απαντήσεων που θα πάρουμε θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι το Σάββατο θα έχουν συνάντηση και με τον δρ. Σταύρο Μαλά, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου και επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον αφθώδη πυρετό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Διαβάστε περισσότερα