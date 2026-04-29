Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,32 μονάδες με ζημιές 0,27%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,49 μονάδες με επίσης πτώση 0,64%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 126.808,48 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 0,18%, ενώ πτώση είχε η Εναλλακτική με 1,56%, τα Ξενοδοχεία με 0,33% και χωρίς μεταβολή οι Επενδυτικές.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 74.243,68 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,195 ευρώ- αμετάβλητη), ακολουθούμενη από την μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 26.328,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,445 ευρώ - αμετάβλητη), της Blue Island με όγκο 10.736,35 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,580 ευρώ - άνοδος 5,33%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 4.036,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,225 ευρώ - πτώση 2,00%) και της ΚΕΟ με όγκο 2.851,10 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,280 ευρώ - πτώση 8,80%)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 82.

Πηγή: ΚΥΠΕ