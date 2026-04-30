Από τη διαφθορά, στα παράπονα του γείτονα και τις βρισιές κατά πολιτικού: Χαμός στην Αρχή κατά της Διαφθοράς

Δεκάδες καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα απορρίπτονται από την ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς όχι επειδή δεν είναι βάσιμες αλλά λόγω αναρμοδιότητας. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, εκείνο που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι οι πολίτες θεωρούν πως η Αρχή κατά της Διαφθοράς μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε καταγγελία σαν να πρόκειται για γραφείο παραπόνων. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι την εμπιστεύονται ως θεσμό.

Στις περιπτώσεις όπου εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δικαιολογείται η διενέργεια ποινικής έρευνας για αδικήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της Αρχής, οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στις αρμόδιες Αρχές. Στις λίγες περιπτώσεις, μέχρι σήμερα, κατά τις οποίες οι καταγγελίες ήταν σοβαρές και τα στοιχεία που τις συνόδευαν αδιάσειστα, η ίδια η Αρχή κατά της Διαφθοράς τις διαβίβασε στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Οι λόγοι απόρριψης

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς υποχρεώθηκε, μέχρι σήμερα, να απορρίψει δεκάδες καταγγελίες κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, επειδή στρέφονταν εναντίον πολιτών και όχι εναντίον αξιωματούχων και λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και, δεύτερον, επειδή η Αρχή ήταν αναρμόδια να τις διερευνήσει, καθώς οι καταγγελίες δεν ενέπιπταν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει αρμοδιότητα να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, δεκασμό και δωροδοκία δημόσιου λειτουργού και αξιωματούχου, αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχο ή λειτουργό του Δημοσίου, κατάχρηση εξουσίας κ.ά. Καταγγελίες που στρέφονται αποκλειστικά εναντίον ιδιωτών απορρίπτονται.

Καταγγελίες παντός είδους

Παραθέτουμε παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελιών που απορρίφθηκαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης λόγω αναρμοδιότητας:

Καταγγελία που αφορούσε ισχυρισμούς για οχλαγωγία σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, καθώς και για συμπεριφορές που προκαλούσαν ανησυχία στους λοιπούς ενοίκους. Επιπλέον, στην καταγγελία γινόταν αναφορά στην τοποθέτηση αντικειμένων (καρεκλών κ.λπ.) στο μπαλκόνι του διαμερίσματος κατά τρόπο που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο πτώσης τους στον δρόμο ή σε διερχομένους.

Καταγγελία εναντίον γιατρού, ο οποίος κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος προέβη σε προσβλητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον πολιτικού προσώπου.

Πρόσωπο κατήγγειλε γείτονά του ότι προέβη σε κοπή δέντρων και κατασκευή γκαράζ χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

Καταγγέλθηκε εργολάβος οικοδομών ότι ξεκίνησε την ανέγερση οικίας χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και χρέωσε το ποσό των €23.000.

Καταγγέλθηκε υδραυλικός ότι χρέωσε υπέρογκο ποσό για τις υπηρεσίες του και δεν εξέδωσε απόδειξη.

Καταγγελία εναντίον ιδιοκτήτη ταβέρνας, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση κανόνων ασφάλειας τροφίμων, κακομεταχείριση προσωπικού, μη καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων, απουσία παροχής διαλείμματος για φαγητό, εξαναγκασμό σε πολύωρη εργασία έως και 14 ώρες, απειλές και σωματικές επιθέσεις, καθώς και για φοροδιαφυγή.

Καταγγελία κατά προσώπου το οποίο αναφέρεται ως χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και φέρεται να παρουσιάζει επικίνδυνη και βίαιη συμπεριφορά. Σε βάρος του προβάλλονται ισχυρισμοί περί κλοπής πιστωτικής κάρτας, εκτόξευσης απειλών κατά της ζωής και πρόκλησης ζημιών.

Καταγγελία εναντίον κληρικού εις βάρος του οποίου προβάλλονται ισχυρισμοί περί αδιαφάνειας στη λειτουργία χώρου, πιθανής εκμετάλλευσης ευάλωτων προσώπων, ενδείξεων κατοχής ή/και διαχείρισης αρχαίων εικόνων και αντικειμένων, παραβίασης εμπιστευτικότητας και πρόκλησης εντάσεων στην τοπική κοινότητα.

Καταγγελία εναντίον προσώπου το οποίο φέρεται να ασκεί παράνομα το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών.

Καταγγελία εναντίον ιδιοκτήτριας ινστιτούτου αισθητικής για μη κατοχή της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας και μη καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων.

Καταγγελία για ισχυριζόμενες παραβάσεις από συγκεκριμένο χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας, οι οποίες αφορούν παράνομη εργοδότηση προσώπων από τρίτες χώρες και μη έκδοση αποδείξεων.

Καταγγελία σε βάρος μέλους προσωπικού σχολικού συγκροτήματος της επαρχίας Λευκωσίας για αμετροεπή συμπεριφορά.

Καταγγελία ότι γυναίκα λειτουργεί παράνομα την ιδιωτική της επιχείρηση.

Πρόσωπο που αυτοαποκαλείται «παρατηρητής της Γειτονιάς» ζήτησε να διερευνηθούν τα έσοδα ζεύγους που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, υποστηρίζοντας ότι εισπράττει σημαντικά χρηματικά ποσά για παροχή εργασιών τα οποία δεν δηλώνονται.

Οι καταγγέλλοντες, οι οποίοι αναφέρονται ως «κάτοικοι της περιοχής», ζήτησαν να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις ιδιωτικού σχολείου με έδρα τη Λεμεσό, ισχυριζόμενοι ότι λειτουργεί χωρίς πολεοδομική άδεια, σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις και με ανεπαρκείς χώρους στάθμευσης, προκαλώντας προβλήματα στους περίοικους.

Ο καταγγέλλων ζήτησε να διερευνηθούν τα έσοδα ιδιωτικού παιδικού σταθμού με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν εκδίδει αποδείξεις.

Οι ανώνυμες καταγγελίες

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Αρχή κατά της Διαφθοράς επιτρέπει την υποβολή ανώνυμης καταγγελίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν δύναται να λαμβάνει πληροφόρηση για την εξέλιξή της. Ως εκ τούτου, και για λόγους διαφάνειας, η Αρχή αναρτά στην ιστοσελίδα της τις αποφάσεις που λαμβάνει σχετικά με τον τρόπο χειρισμού κάθε ανώνυμης καταγγελίας.

Όπως διαπιστώνεται, το τελευταίο διάστημα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ανώνυμες καταγγελίες πολιτών προς την Αρχή, γεγονός που αποδίδεται και στον φόβο ενδεχόμενης στοχοποίησης.

Η Αρχή υποχρεώθηκε να απορρίψει την πλειονότητα των ανώνυμων καταγγελιών που στρέφονταν μεν εναντίον δημόσιων λειτουργών αλλά ήταν γενικές και αόριστες, χωρίς επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν ουσιαστική διερεύνηση, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας με τους καταγγέλλοντες για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, με πρόσφατη ανακοίνωσή της, ζήτησε όπως οι ανώνυμες καταγγελίες που υποβάλλονται ενώπιόν της συνοδεύονται από στοιχεία για να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εξέτασή τους.