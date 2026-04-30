Τρεις καταθέσεις στο μικροσκόπιο του FBI για την υπόθεση «Σάντη»

Τρεις καταθέσεις -σε πρώτο στάδιο- θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο της ομάδας των ειδικών από το FBI που βρίσκονται στην Κύπρο για να συνδράμουν στο έργο των ανακριτών της Αστυνομίας στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη». Τα μέλη του FBI είχαν χθες το πρωί την πρώτη τους συνάντηση με τα μέλη της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε στο αρχηγείο Αστυνομίας για σκοπούς διερεύνησης όλων των πτυχών σχετικά με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Κατά τη συνάντηση οι Αμερικάνοι ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, την πορεία της διερεύνησης και τις καταθέσεις που λήφθηκαν μέχρι στιγμής. Οι ειδικοί του FBI με τη σειρά τους ενημέρωσαν την Αστυνομία πώς και πού θα κινηθούν στις έρευνες, καθώς και με ποιον τρόπο θα συμβάλουν στην αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από το αρχηγείο Αστυνομίας, από την ανακοίνωση της απόφασης για κάθοδο του FBI και έπειτα, άρχισε η προεργασία που απαιτείτο ώστε να μεταφραστούν οι καταθέσεις και άλλα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από την έρευνα, για διευκόλυνση του έργου των ξένων ειδικών. Αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι η ομάδα του FBI θα μελετήσει και θα αξιολογήσει αρχικά καταθέσεις από τρία πρόσωπα. Πρόκειται για τις καταθέσεις που λήφθηκαν από την ίδια την επονομαζόμενη «Σάντη» που εμφανίζεται ως η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης με καθοριστικό ρόλο, τον Μακάριο Δρουσιώτη η ανάρτηση του οποίου τέλη του περασμένου Μαρτίου δημιούργησε αυτό τον θόρυβο και τον Νίκο Κληρίδη ο οποίος αρχικά είχε εμφανιστεί ως ο νομικός εκπρόσωπος της «Σάντη» και στην πορεία δήλωσε ο ίδιος ότι δεν την εκπροσωπεί.

Η εξειδίκευση της ομάδας του FBI σχετίζεται με την ανάλυση και διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων και την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και κυρίως των καταθέσεων. Η ομάδα του FBI στελεχώνεται από δικανικούς αναλυτές, ψυχολόγους και εγκληματολόγους. Χρησιμοποιούν διάφορες μεθοδολογίες που εφαρμόζουν οι δικανικοί ψυχολόγοι της υπηρεσίας, με σκοπό την ανάλυση της αξιοπιστίας, της ψυχολογικής κατάστασης και των συμπεριφορικών μοτίβων.

Σημειώνεται ότι, πέραν των καταθέσεων από τα τρία προαναφερθέντα πρόσωπα, ενδέχεται να εξεταστούν και καταθέσεις από άλλα πρόσωπα που λήφθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για εξέταση των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των καταθέσεων, το κλιμάκιο του FBI θα ετοιμάσει έκθεση με τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματά του προς τους ανακριτές της Αστυνομίας. Αναλόγως της κατάληξης που θα έχει η ανάλυση του μαρτυρικού υλικού από το FBI, θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα προκύψει ανάγκη για νέο κύκλο καταθέσεων ακόμη και από τα άτομα που έχουν ήδη δώσει καταθέσεις ή κατά πόσο υπάρχει καθαρή εικόνα και με τη συνδρομή των Αμερικάνων ειδικών θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Με αφορμή το γεγονός ότι η ομάδα του FBI έπιασε ήδη δουλειά στη συγκεκριμένη υπόθεση, αστυνομικοί κύκλοι διευκρινίζουν ξανά, όπως έγινε και από την πρώτη στιγμή μετά την ανακοίνωση για κάθοδό τους στην Κύπρο, ότι δεν θα συμμετέχουν σε διαδικασία ανακρίσεων ή λήψης καταθέσεων.

Αστυνομική τοποθέτηση

Ενημέρωση με γραπτή τοποθέτηση έκανε η Αστυνομία σε σχέση με την πορεία διερεύνησης των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη. «Η ειδική ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μ. Δρουσιώτη, συνεχίζει τις εξετάσεις με εντατικούς ρυθμούς, προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων, με τη διαδικασία να συνεχίζεται. Παράλληλα, αξιολογούνται διαρκώς στοιχεία και μαρτυρίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία του FBI, που ορίστηκε να συνδράμει στο έργο της ειδικής ανακριτικής ομάδας, ενώ, παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δικανικών εξετάσεων των τεκμηρίων, από εμπειρογνώμονες της Europol. Στόχος της Αστυνομίας είναι η ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει στη σύντομη τοποθέτηση.

Νεότερα από Europol

Ούτε αυτή τη βδομάδα αναμένονται νεότερα από τη Europol σε σχέση με το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου που διενήργησαν για τις ηλεκτρονικές συσκευές που στάληκαν από την Αστυνομία. Με βάση τις εκτιμήσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα αποτελέσματα να σταλούν την ερχόμενη βδομάδα και να ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου.

Ο διορισμός Σαββίδη

Η πτυχή των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη που μονοπωλεί τις τελευταίες ημέρες αφορά τον ισχυρισμό για διασύνδεση του τέως γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού με τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Έναν ισχυρισμό που ο Άντρος Κυπριανού διέψευσε. Χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης ανήρτησε βίντεο από podcast του Γιώργου Σαββίδη και του Νίκου Αναστασιάδη στα οποία υπάρχουν αναφορές οι οποίες ενισχύουν τον ισχυρισμό του, ενώ για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέροντας ότι η εισήγηση για διορισμό του Γιώργου Σαββίδη προήλθε από τον Άντρο Κυπριανού.