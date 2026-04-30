Στο 10% τέλος Μαρτίου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισμού 2026

Στο 10% ανήλθε μέχρι τέλος Μαρτίου η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, σε σχέση με 9% τόσο με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 όσο και με τον ετήσιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) της Δημοκρατίας, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 22% του προϋπολογισμού εσόδων και οι δαπάνες σε 18%.

Σύμφωνα με την έκθεση υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Μαρτίου 2026 που δημοσιοποίησε το ΓΛ, οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται για το έτος στο 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ και η υλοποίησης τους μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθε στα 159,34 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος Μαρτίου του 2026, τα έσοδα ανήλθαν σε €2,34 δις, το οποίο αντιστοιχεί σε 22% του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων (2025: €2,21 δις, 21%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €2,07 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 18% (2025: €1,91 δις, 17%).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από άμεσους φόρους κατά €0,11 δις.

Η αυξημένη υλοποίηση σε σχέση με τις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών σε κοινωνικές παροχές και, μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις κατά €0,07 δις και €0,05 δις, αντίστοιχα, σημειώνει το ΓΛ.

Αναφέρει επίσης ότι οι Εισροές από Αναλήψεις και Αποπληρωμές Εκδοθέντων Δανείων στο τέλος Μαρτίου 2026 ανήλθαν σε €1,01 δις (2025: €0,01 δις), ενώ οι Εκροές από Αποπληρωμές και Έκδοση Δανείων ανήλθαν σε €1,04 δις (2025: €0,04 δις).

Σημειώνεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος 2026 αύξηση στα έσοδα κατά 5% (2026: €10,78 δις, 2025: €10,31 δις) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 3% (2026: €11,44 δις, 2025: €11,13 δις).

Σύμφωνα με το ΓΛ, η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των άμεσων φόρων κατά €0,13 δις και των χορηγιών κατά €0,33 δις, ενώ η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά €0,39 δις. • Όσον αφορά τις ροές λόγω δανεισμού, προϋπολογίστηκαν εισροές και εκροές, ύψους €1,9 δις και €2,27 δις αντίστοιχα.

Έσοδα

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τα έσοδα μέχρι τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,03 δις (3%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ κατά €0,05 δις (2026: €0,80 δις, 2025: €0,75 δις).

Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,10 δις (10%) σε σχέση με το 2025, λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,11 δις (2026: €0,98 δις, 2025: €0,87 δις).

Δαπάνες

Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση στο τέλος Μαρτίου 2026 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€0,81 δις).

Εξάλλου, οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε €0,46 δις (2025: €0,39 δις). Η αύξηση της τάξεως των €0,07 δις (18%) οφείλεται στην αύξηση των παροχών υγείας κατά €0,05 δις (2026: €0,18 δις, 2025: €0,13 δις).

Σύμφωνα με το ΓΛ, οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε €0,45 δις (2025: €0,40 δις), παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €0,05 δις (13%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,04 δις (2026: €0,11 δις, 2025: €0,07 δις).

Αναφέρει ότι οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν στα €0,20 δισ. (2024: €0,46 δισ.), εκ των οποίων τα €0,15 δισ. (2024: €0,15 δισ.) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις, τα €0,04 δισ. (2024: €0,30 δισ.) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού και τα €0,01 δισ. (2024: €0,01 δισ.) την αποπληρωμή δανείων εξωτερικού.

Οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,59 δισ. (2024: €0,55 δισ.).

Η υλοποίηση για τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε €0,17 δις (2025: €0,15 δις).

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στα η υλοποίηση μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθε στα €59,8 εκ. και οφείλεται κυρίως: στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €12,9 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €10,4 εκ., στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €8,5 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων ύψους €5,3 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €5,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €3,7 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €3,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €2,8 εκ., και στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €1,7 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2026 μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθε στα €47,9 εκ. και οφείλεται κυρίως: σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €14,7 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €5,6 εκ., στο Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ύψους €5,0 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €4,5 εκ., σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €4,2 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €2,2 εκ., στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €1,8 εκ., στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €1,5 εκ., σε συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ύψους €1,5 εκ., και στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €1,4 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθε στα €37,2 εκ. και οφείλεται κυρίως: o στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €17,7 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €11,7 εκ., σε άλλες χορηγίες εξωτερικού για παροχή τεχνικής βοήθειας, ύψους €2,5 εκ., στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €2,0 εκ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €1,9 εκ., και στη χορηγία του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, ύψους €0,5 εκ.

Τέλος, αναφορικά με την υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με το ΓΛ, αυτή ανήλθε μέχρι το τέλος Μαρτίου στα €8,9 εκ. και οφείλεται κυρίως: σε παροχές παιδείας, ύψους €6,5 εκ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €1,6 εκ., σε παροχές στέγασης, ύψους €0,6 εκ., και σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας, ύψους €0,1 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ