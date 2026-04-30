Eurostat: Στο 16,01% ο δείκτης επενδύσεων επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2024

Στο 16,01% διαμορφώθηκε ο δείκτης επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το 18,26% του 2023.

Παράλληλα, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από μία δεκαετία, καταγράφεται αύξηση, καθώς το ποσοστό παραμένει υψηλότερο από το 14,88% που είχε καταγραφεί το 2015.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αντίστοιχο ποσοστό καταγράφεται στην Ιρλανδία (16,0%), ενώ χαμηλότερη επίδοση εμφανίζει το Λουξεμβούργο (15,9%). Ακολουθούν η Ολλανδία (16,7%) και η Μάλτα (16,8%).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων των επιχειρήσεων στην ΕΕ για το 2024, καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (28,4%), την Κροατία (28,3%), την Τσεχία (27,6%), το Βέλγιο (27,0%) και τη Σουηδία (26,9%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δείκτης επενδύσεων των επιχειρήσεων ανήλθε στο 21,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2014–2018 ο δείκτης επενδύσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρουσίασε σταθερή αύξηση, από περίπου 22% σε σχεδόν 24%. Ωστόσο, από το 2021 και μετά καταγράφεται σχεδόν συνεχής πτωτική πορεία.

Οι διακυμάνσεις που σημειώθηκαν σε επιμέρους τρίμηνα, όπως το δεύτερο τρίμηνο του 2015, του 2017 και του 2019, καθώς και στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020, αποδίδονται κυρίως σε αυξημένες εισαγωγές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ορισμένα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά τον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών και υπολογίζεται με βάση τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου σε σχέση με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, όπως καταγράφονται στο σύστημα εθνικών λογαριασμών. Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της σχέσης μεταξύ επενδυτικής δραστηριότητας και παραγωγής στην οικονομία, επιτρέποντας τη σύγκριση μεταξύ χωρών και χρονικών περιόδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ