Μικρή εβδομαδιαία πτώση 0,34% σημείωσε το ΧΑΚ

Μικρή εβδομαδιαία πτώση 0,34% παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο έκλεισε στην τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, την Πέμπτη 30 Απριλίου, λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, στις 283,53 μονάδες, σημειώνοντας ημερήσια πτώση 0,28%.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε την Πέμπτη με κέρδη της τάξης του 0,79%, στις 170,83 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 570.810 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,57%, ενώ τα Ξενοδοχεία υποχώρησαν κατά 1,7%.

Αντίθετα, κέρδη σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,86% και οι Επενδυτικές με 1,02%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 430.510 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,28 ευρώ - άνοδος 0,92%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 54.304 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,46 ευρώ – άνοδος 1,04%), της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών 26.356 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,60 ευρώ -χωρίς μεταβολή), της Eurobank Κύπρου με όγκο 23.673 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,71 ευρώ - πτώση 3,36%) και της Logicom με όγκο 11.061 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,46 ευρώ – άνοδος 7,89%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 194.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών ως είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου 2026: Rianeson Investments Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, A.J. Green Shell Plc και Κ. Κουιμτζής Α.Ε.

Στην ανακοίνωση το ΧΑΚ αναφέρει ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις ως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου ημερομηνίας 16/04/2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ