Η οικονομική διαδρομή της Ελλάδας (2010–2026)

Ήταν Απρίλης του 2010, όταν η Ελλάδα επίσημα γινόταν η πρώτη χώρα που εντασσόταν στον μηχανισμό οικονομικής στήριξης. Η οικονομική πορεία της Ελλάδας από το 2010 έως σήμερα αποτελεί μια από τις πιο σύνθετες και πολυεπίπεδες περιπτώσεις δημοσιονομικής κρίσης, προσαρμογής και σταδιακής ανάκαμψης σε ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή οικονομία. Μέσα σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία και μισή, η χώρα πέρασε από το κατώφλι της χρεοκοπίας, σε πολυετή προγράμματα διάσωσης, βαθιά ύφεση, κοινωνικές πιέσεις και τελικά σε μια πιο σταθεροποιημένη, αλλά ακόμη εύθραυστη, αναπτυξιακή φάση.

Η αφετηρία αυτής της περιόδου τοποθετείται συμβολικά στις 23 Απριλίου 2010, όταν από το Καστελόριζο ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης προς την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η χώρα είχε ήδη χάσει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, καθώς τα επιτόκια δανεισμού είχαν εκτοξευθεί και η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε καταρρεύσει πλήρως. Η προσφυγή σε εξωτερική χρηματοδότηση δεν ήταν πλέον επιλογή πολιτικής, αλλά αναγκαστική συνθήκη αποφυγής άτακτης χρεοκοπίας.

Η κρίση, ωστόσο, δεν προέκυψε αιφνίδια. Αντιθέτως, αποτέλεσε την κορύφωση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Ένας διογκωμένος και συχνά αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής, εκτεταμένη γραφειοκρατία, χαμηλή παραγωγικότητα και ελλιπής αξιοπιστία των δημοσιονομικών στατιστικών, συνέθεταν ένα περιβάλλον ευάλωτο σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 απλώς αποκάλυψε και επιτάχυνε τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες.

Το 2009–2010, η δραματική αναθεώρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος προς τα πάνω αποτέλεσε σημείο καμπής. Η αποκάλυψη του πραγματικού μεγέθους του χρέους υπονόμευσε πλήρως την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η Ελλάδα εισήλθε σε μια μακρά περίοδο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, γνωστών ως μνημόνια, με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας.

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν, επικεντρώθηκαν κυρίως στη μείωση των δημοσίων δαπανών, στη φορολογική αναδιάρθρωση και στην αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος. Παράλληλα, προωθήθηκαν μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η ταχύτητα και η ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς αντιστάθμισης μέσω επενδύσεων και ανάπτυξης, οδήγησαν σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε έναν έντονο υφεσιακό κύκλο. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και η κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης αποτέλεσαν κεντρικά χαρακτηριστικά της περιόδου 2010–2016. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν δραματικά, επιβαρύνοντας το τραπεζικό σύστημα και απαιτώντας επαναλαμβανόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις.

Η αναδιάρθρωση του χρέους

Καθοριστικό σημείο υπήρξε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012, γνωστή ως PSI, η οποία μείωσε σημαντικά την ονομαστική αξία του χρέους. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή προκάλεσε σοβαρές απώλειες στους κατόχους ομολόγων και ισχυρό πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Οι κυπριακές τράπεζες, λόγω της έκθεσής τους σε ελληνικά ομόλογα, υπέστησαν σημαντικές ζημιές, οδηγώντας τελικά στην τραπεζική κρίση του 2013 και στην εφαρμογή του μηχανισμού «bail-in», με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της Cyprus Popular Bank.

Στην Ελλάδα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας στήριξης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ενώ σταδιακά υιοθετήθηκαν αυστηρότερες εποπτικές και κανονιστικές πρακτικές. Παράλληλα, ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία εντάθηκε ιδιαίτερα μετά το 2016 και συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, βελτιώνοντας σταδιακά την εικόνα του τραπεζικού τομέα.

Παρά τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, η περίοδος των μνημονίων συνοδεύτηκε και από σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Εισήχθησαν ηλεκτρονικά συστήματα φορολογικής διαχείρισης, ενισχύθηκε η φορολογική συμμόρφωση, προχώρησε η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες στο κτηματολόγιο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επιπλέον, υιοθετήθηκαν μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με σταδιακά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η κοινωνική διάσταση της κρίσης υπήρξε εξίσου έντονη. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η ανεργία που σε ορισμένες περιόδους ξεπέρασε το 25%, και η γενικευμένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Η μεσαία τάξη υπέστη ισχυρή πίεση, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της μετανάστευσης νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό, φαινόμενο που επηρέασε τη μακροπρόθεσμη παραγωγική βάση της χώρας.

Η μεταμνημονιακή περίοδος εποπτείας

Μετά το 2018, η Ελλάδα εισήλθε τυπικά σε μεταμνημονιακή περίοδο εποπτείας, διατηρώντας όμως δεσμεύσεις για δημοσιονομικούς στόχους και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στηρίχθηκε κυρίως στον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις εξαγωγές και τις σταδιακά αυξανόμενες ξένες επενδύσεις. Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Έως σήμερα, η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, με πιο σταθερές δημοσιονομικές βάσεις και βελτιωμένη εικόνα στις αγορές. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση έχει αποκατασταθεί, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ενισχυθεί σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, ο τουρισμός υψηλής ποιότητας και τα logistics. Η ψηφιοποίηση σημαντικών κρατικών υπηρεσιών έχει προχωρήσει σημαντικά, μειώνοντας χρόνους και κόστος συναλλαγών.

Παρά τη βελτίωση, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν. Το δημόσιο χρέος, αν και πιο βιώσιμο λόγω μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγικότητα της οικονομίας παραμένει χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η γραφειοκρατία και οι θεσμικές καθυστερήσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν επίσης κρίσιμες μελλοντικές προκλήσεις.