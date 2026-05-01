Louis: Κέρδη €7 εκατ. το 2025, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα λέει ο πρόεδρος του ομίλου

Μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα πέτυχε το 2025 η Louis, με την εταιρεία να καταγράφει τις αρνητικές επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη γεωπολιτική κρίση.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη στο ΧΑΚ, το ενοποιημένο καθαρό κέρδος μετά την φορολογία που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας ανήλθε το 2025 στα €7,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €3,9 εκατ. κατά το 2024. Υπήρξε δηλαδή, μια ουσιαστική βελτίωση στην καθαρή κερδοφορία έτους κατά €3,1 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έφθασε τα €138,6 εκατ. σε σύγκριση με €128,1 εκατ. κατά το 2024, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά €10,6 εκατ. (8,3%) κυρίως λόγω της αύξησης των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και χρεολύσεων (EBITDA) παρουσιάζουν, αύξηση της τάξεως των €3,8 εκατ. με βελτίωση στον δείκτη κέρδους/πωλήσεις από 31,0% σε 31,4%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα λειτουργικά έξοδα και στο κόστος προσωπικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος.

Τα αποτελέσματα από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος €4,8 εκατ. έναντι κέρδους €2,6 εκατ. κατά το 2024. Υπήρξε δηλαδή μία βελτίωση της τάξεως των €2,2 εκατ., λόγω της αύξησης των πληροτήτων των ξενοδοχείων.

Κατά την διάρκεια του 2025 το Συγκρότημα είχε θετική μη επαναλαμβανόμενη επίδραση στο κέρδος από την τροποποίηση του τραπεζικού δανεισμού του Συγκροτήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 ύψους €2,5 εκατ. και κέρδος από πρόωρο τερματισμό συμβολαίου μίσθωσης ύψους €218 χιλ..

Το 2024 θετικά επίδρασε κέρδος ύψους €1,2 εκατ. από την αντιστροφή πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις από συγγενικά μέρη σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 το οποίο είναι μη επαναλαμβανόμενο.

Η αύξηση εξόδου φορολογίας κατά το 2025 ύψους €0,6 εκατ. του Συγκροτήματος προέκυψε κυρίως λόγω της επίδρασης της χρήσης συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών η οποία οδήγησε στην μείωση του περιουσιακού στοιχείου αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτει από τις συσσωρευμένες φορλογικές ζημιές που μεταφέρονται.

Καθαρή θέση

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος υπερέβαιναν το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων κατά €47,3 εκατ. περιλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενα προς διανομή ύψους €43,8 εκατ. και υποχρεώσεων άμεσα συνδεδεμένων με περιουσιακά στοιχεία ταξινομηθέντα ως κατεχόμενα προς διανομή ύψους €6,7 εκατ.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν €416,4 εκατ. (2024: €364,4 εκατ.) και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους ήταν €27,9 εκατ. (2024: €5,5 εκατ.).

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα καθαρά κέρδη του έτους ύψους €7,0 εκατ. και η καθαρή επανεκτίμση γης και κτιρίων μετά την επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €15,9 εκατ. βελτίωσαν την καθαρή θέση του Συγκροτήματος. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση από €21,5 εκατ. κατά την 1 Ιανουαρίου 2025 σε €39,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 λόγω των καθαρών κερδών του έτους ύψους €17,8 εκατ.

Προοπτικές και επίδραση από εξελίξεις

Όσον αφορά τις προοπτικές, αναφέρεται ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα των ξενοδοχείων, επιδιώκοντας την περαιτέρω επέκταση των εργασιών σε Κύπρο και Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες διαχείρισης ή και ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων.

Όπως τονίζεται, το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και παγκόσμια επηρεάζεται σημαντικά από την επίδραση των γεωπολιτικών κλυδωνισμών με άμεση επίδραση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Σε διεθνές επίπεδο, η νέα σημαντική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου 2026 αλλά και η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ασκεί πιέσεις στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνεται, αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει πληθωριστικές τάσεις. Συγκεκριμένα, η σύγκρουση ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει αυξημένη και παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς περιορισμούς, διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και αύξηση των τιμών της ενέργειας, στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εντείνουν τον παγκόσμιο πληθωρισμό και να επηρεάσουν αρνητικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, εκφράζεται η θέση ότι δευτερογενείς επιπτώσεις – όπως οι αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζών ή η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες ενέργειας – είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικές.

«Αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την πιθανότητα στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία, με πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στην τουριστική περίοδο, και πάλι ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης. Στο παρόν στάδιο, η έκταση των επιπτώσεων για το Συγκρότημα παραμένει αβέβαιη», αναφέρεται.

Παρόλο που η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος στη Μέση Ανατολή είναι περιορισμένη, η σύγκρουση άρχισε να επηρεάζει αρνητικά την Κυπριακή οικονομία μέσω της μείωσης του τουρισμού, του υψηλότερου κόστους εισαγωγών λόγω των αυξημένων ναύλων και των διοικητικών εξόδων, της αύξησης των τιμών της ενέργειας που επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και των διαταραχών στο εμπόριο.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Ο πρόεδρος του ομίλου Κωστάκης Λοΐζου, αναφέρει ότι το 2025, η Louis PLC συνέχισε να προωθεί τη δέσμευσή της για βιώσιμο τουρισμό, υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Με βάση την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, τονίζει, το Συγκρότημα παρέμεινε επικεντρωμένο στην ενίσχυση της διακυβέρνησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενσωμάτωση των παραμέτρων βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές και επιχειρησιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών, οικονομικών και ρυθμιστικών εξελίξεων, προσθέτει, επέδειξε προσαρμοστικότητα και συνέχεια στις δραστηριότητές του. Αναλήφθηκαν στοχευμένες επενδύσεις για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ποιότητας και της ανθεκτικότητας του ξενοδοχιακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων και των βελτιώσεων της δυναμικότητας σε επιλεγμένα ακίνητα στην Κύπρο και της επέκτασης των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Αυτές οι επενδύσεις καθοδηγήθηκαν από μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ευθυγράμμιση με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις βιωσιμότητας και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Όσον αφορά το μέλλον, ο πρόεδρος του ομίλου αναφέρει ότι η Louis PLC παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην εταιρική στρατηγική της, στην ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και στην ενίσχυση της ικανότητάς της να εντοπίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται σημαντικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και ευκαιρίες. Μέσω συνεχών επενδύσεων, βελτίωσης της διακυβέρνησης και συνεργασίας σε όλη την αξιακή αλυσίδα, τονίζει, το Συγκρότημα στοχεύει στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των δραστηριοτήτων του εντός των προορισμών στους οποίους δραστηριοποιείται όπως επίσης και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων

Εμπορικές εξελίξεις ΗΠΑ

Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι οι εξελίξεις στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο και αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και να αυξήσουν τις πιέσεις στις τιμές, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει δασμολογικό συντελεστή ύψους 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, χωρίς αντίποινα μέτρα από την ΕΕ, μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική και παρέχει ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Ωστόσο, προσθέτει, η εν λόγω συμφωνία καθιστά τα προϊόντα της ΕΕ λιγότερο ανταγωνιστικά στις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει μείωση των εταιρικών κερδών, τουλάχιστον για ορισμένους εξαγωγείς.

«Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει τις πιέσεις ύφεσης και να ωθήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ προς τα κάτω. Αν και η Κύπρος έχει περιορισμένες εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ, η χώρα ενδέχεται να υποστεί έμμεσες επιπτώσεις λόγω της χαμηλότερης ανάπτυξης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και των συνολικά περιορισμένων εμπορικών ροών».

Τέλος, η συνεχιζόμενη αύξηση του δημόσιου χρέους σε πολύ υψηλά επίπεδα από ορισμένες χώρες ανά τον κόσμο θα μπορούσε ενδεχομένως να εμποδίσει την ανάπτυξη όταν έρθει η ώρα για περικοπές δαπανών.

Οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι για την Κύπρο προέρχονται από τις πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή και την πιθανή περαιτέρω επιδείνωση των γεωπολιτικών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση παραμένουν βασικές μεσοπρόθεσμες προκλήσεις, με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανθεκτικότητας.

«Το Συγκρότημα και η Εταιρεία παρακολουθούν στενά αυτά τα γεγονότα και τον αντίκτυπό τους στην Ελληνική και Κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις και παραμένουν σε εγρήγορση για τη λήψη τυχόν προληπτικών μέτρων ως απαιτείται. Παρά το ότι υπήρξαν σαφείς βελτιώσεις στο προφίλ κινδύνου της Κύπρου και της Ελλάδας μετά την τραπεζική κρίση, οι κίνδυνοι παραμένουν δεδομένης της ανοικτής δομής της Κυπριακής και της Ελληνικής οικονομίας», τονίζει.