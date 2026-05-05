Τουρισμός: €85 εκατ. τα έσοδα Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο, ετήσια αύξηση 7%

Αυξημένα κατά 7% καταγράφηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε €85,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €79,7 εκατ.

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε €581,85 σε σύγκριση με €595,71 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 2,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 19,3% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €72,72 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €75,02. Οι Ισραηλινοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 12,6%) ξόδεψαν €157,15 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €159,9 εκατ. σε σύγκριση με €148,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.