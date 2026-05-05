Μικρή αύξηση 0,4% στον τζίρο βιομηχανίας τον Φεβρουάριο

Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Φεβρουάριο ο τζίρος στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 130,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 130,9 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,0%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,4% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.