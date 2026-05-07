Eurobank: Πέφτουν υπογραφές για πώληση ποσοστού 45% ERB Asfalistiki (Κύπρου)

Η τράπεζα ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για την εξαγορά της ελληνικής Eurolife Life Ασφαλιστικής

Την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) σε σχέση με την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ (Eurolife Life»), ανακοίνωσε η Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου €813 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Η Eurobank επιβεβαιώνει επίσης ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή σχετικά με την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki (Κύπρου) θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, έναντι τιμήματος περίπου €55 εκατ.

Η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης και στον δείκτη CET1 του Ομίλου παραμένει στα επίπεδα που είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου 2026. 

Η Deutsche Bank ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

