Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΚ και Cyprus Integrity Forum

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Οδυσσέας Χριστοδούλου, και η Acting President του Cyprus Integrity Forum (CIF), Έλενα Τάνου, υπέγραψαν την Πέμπτη 7 Μάϊου Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), επισφραγίζοντας τη κοινή τους δέσμευση για προώθηση της διαφάνειας, της επαγγελματικής ακεραιότητας και της λογοδοσίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το MoU θέτει το πλαίσιο για μια ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, με επίκεντρο την προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής, της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που απευθύνονται τόσο στην επαγγελματική κοινότητα όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί θα προχωρήσουν στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια, με θεματολογία που θα καλύπτει ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας, διαφάνειας, whistleblowing, ακεραιότητας και σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, το MoU προβλέπει τη διοργάνωση τουλάχιστον μίας κοινής ετήσιας εκδήλωσης, η οποία θα επικεντρώνεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα μέλη των δύο οργανισμών, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία γύρω από κρίσιμα ζητήματα ηθικής και λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συμμετοχή του Cyprus Integrity Forum σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του ΣΕΛΚ, μέσω παρεμβάσεων και παρουσιάσεων που αφορούν θέματα ακεραιότητας και επαγγελματικής ηθικής.

Το MoU περιλαμβάνει ακόμη δράσεις με επίκεντρο τη νέα γενιά και την εκπαίδευση, μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια και σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα φορολογικής συνείδησης, καταπολέμησης της διαφθοράς, ηθικής συμπεριφοράς και υπεύθυνης επαγγελματικής στάσης.

Επιπρόσθετα, οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να εξετάσουν δυνατότητες συνεργασίας και με άλλους συναφείς φορείς, με στόχο την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργειών που θα ενισχύσουν την προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη χώρα.

Η συνεργασία μεταξύ ΣΕΛΚ και CIF αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών διαφάνειας, υπευθυνότητας και χρηστής διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της επαγγελματικής κοινότητας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.