Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €121 εκατ. το τρίμηνο 2026, ισχυρός δανεισμός €829 εκατ.

Κέρδη €121 εκατ. ανακοίνωσε για το τρίμηνο του 2026 η Τράπεζα Κύπρου έναντι κερδών €117 εκατ. το τρίμηνο του 2025.

Η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε στο18.0% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ισχυρό νέο δανεισμό ύψους €829 εκατ., αυξημένο κατά 9% σε τριμηνιαία βάση.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται σε €11.1 δις, αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 20.7%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 25.5%.

«Παρά την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία να παραμένουν αβέβαιες, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την περίοδο αυτή, συνεχίζοντας να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς υπό τον έλεγχο μας. Το αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, η συνεχιζόμενη ισχυρή ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και ρευστότητα καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητα της υλοποίησης της στρατηγική μας, μας τοποθετούν σε θέση ισχύος για να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις στους μετόχους μας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο CEO της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.