Ο Invest Cyprus και το Πορτογαλο-Βραζιλιάνικο Επιμελητήριο ενισχύουν τη γέφυρα μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Μέσης Ανατολής

Ο Invest Cyprus συμμετείχε στην αποκλειστική εκδήλωση «From Brazil to Europe & MENA: Unlocking Business & Investment Opportunities through Portugal and Cyprus», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026 στο WTC Lisbon. Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους ηγέτες, επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο την ανάδειξη νέων στρατηγικών διαδρομών που συνδέουν τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ορόσημο της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Invest Cyprus και του Πορτογαλο-Βραζιλιάνικου Επιμελητηρίου, το οποίο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου. Η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση επενδύσεων, επιχειρηματικών συνεργειών, οικονομικής ανάπτυξης και ισχυρότερης διασύνδεσης μεταξύ Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και της περιοχής ΜΕΝΑ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας του Invest Cyprus προς τη Λατινική Αμερική, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 με την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών επενδυτικής συνεργασίας με οργανισμούς όπως οι Invest Paraná, Invest Minas και Fecomércio Goiás. Έκτοτε, περισσότερες από πέντε επενδυτικές αποστολές έχουν επισκεφθεί την Κύπρο, με μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας να έχει ήδη υλοποιηθεί και με περαιτέρω ευκαιρίες να βρίσκονται υπό συζήτηση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, συμμετείχε στη συζήτηση πάνελ «Connecting Brazil to Europe and MENA: A Strategic Path via Portugal & Cyprus», η οποία ανέδειξε τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της κινητικότητας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης διεθνούς επέκτασης.

Σχολιάζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας, ο κ. Μάριος Ταννούσης δήλωσε: «Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ανοίγουμε ένα νέο κανάλι συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Πορτογαλίας και Βραζιλίας, με σαφείς προοπτικές διασύνδεσης επιχειρήσεων, επενδυτών και οικοσυστημάτων καινοτομίας σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή. Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο ως αξιόπιστη επιχειρηματική βάση εντός της ΕΕ και ως πύλη προς την ευρύτερη περιοχή, και ο Invest Cyprus παραμένει προσηλωμένος στην οικοδόμηση συνεργασιών που δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Κύπρου στον Πορτογαλία Ελπιδοφόρος Οικονόμου και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων οι Luciano Menezes, , Αντώνης Γεωργάκης, Otacilio Soares και Marielle Burti. Ιδιαίτερη συμβολή είχε ο κ. Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, του fintech και της διασυνοριακής συνεργασίας στη διαμόρφωση διεθνών συνεργασιών. Ο κ. Σκουρίδης ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες και οι φορείς καινοτομίας μπορούν πλέον να σχεδιάζουν (Design) στη Βραζιλία, να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην Κύπρο, και να υλοποιούν έργα (Build) στην Πορτογαλία. Αυτή η τριάδα διαμορφώνει διάφορους συνδυασμούς για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στην οικονομία της καινοτομίας, καθώς καινοτόμες εταιρίες από τη Λατινική Αμερική (LATAM) επιθυμούν να επεκταθούν στην ΕΕ, το GCC (Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου) και την Ινδία, αξιοποιώντας την Κύπρο και την Πορτογαλία. Ο κ. Σκουρίδης ανέφερε επίσης ότι οι η γέφυρα Βραζιλίας-Πορτογαλίας-Κύπρου μια ακόμη σημαντική δίοδο στη στρατηγική οικονομικής διαφοροποίησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, μαζί με τις ΗΠΑ, το ΣΣΚ (GCC) και την Ινδία. Αυτή η κίνηση δημιουργεί στρατηγικές επιλογές για την Κύπρο, καθώς στρέφεται προς μια οικονομία γνώσης και καινοτομίας.

Ο Invest Cyprus εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους συνδιοργανωτές και τους συνεργαζόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του Πορτογαλο-Βραζιλιάνικου Επιμελητηρίου και του WTC Lisbon, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον Α.Ε. κ. Βασίλειο Φιλίππου, Πρέσβη της Κύπρου στη Βραζιλία, την Α.Ε. κα Ana-Maria Bierenbach, Πρέσβη της Βραζιλίας στην Κύπρο και τον Α.Ε. κ. Raimundo Carreiro Silva, Πρέσβη της Βραζιλίας στην Πορτογαλία, για τη σημαντική στήριξή τους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προς την ισχυροποίηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής και της περιοχής ΜΕΝΑ και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές, επενδυτικές και καινοτομικά προσανατολισμένες συνεργασίες.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.