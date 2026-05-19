Σταθεροποιητικές τάσεις την Τρίτη στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μικρή αύξηση, σε ποσοστό 0,11%, κλείνοντας στις 284,97 μονάδες.

Αμελητέα άνοδο 0,09% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 172,44 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €596.071.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, σε ποσοστό 0,75% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων 2,68%.

Αντίθετα, πτώση σημείωσαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,17% και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,64%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €515.503 (άνοδος 0,05%– τιμή κλεισίματος €9,375), της Δήμητρα Επενδυτική με €30.922 (πτώση 0,65%– τιμή κλεισίματος €1,52), της Atlantic Insurance με €12.957 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,50), της Πετρολίνα με €5.275 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,20) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €5.261 (πτώση 0,89% – τιμή κλεισίματος €0,222).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 149.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή 276.274 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc» ονομαστικής αξίας €0,10, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε στελέχη της γενικής διεύθυνσης στα πλαίσια σχεδίων παροχής κινήτρων.

Ανέφερε ότι οι επιπρόσθετες μετοχές έχουν προκύψει από το Βραχυπρόθεσμο και Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων της εταιρείας και εκδόθηκαν προς μέλη της εκτελεστικής διεύθυνσης της εταιρείας.

Σημείωσε ότι οι επιπρόσθετες 276.274 μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 435.962.305 μετοχές που θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με το ίδιο σύμβολο ΤΡΚΗ/ BOCH, καθώς και τον ίδιο κωδικό ISIN IE00BD5B1Y92. Οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ταυτόχρονα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ θα καταχωρηθούν 276.274 Παραστατικά Δικαιώματα (Depository Interests) τα οποία εκδόθηκαν από την εταιρεία MUFG Corporate Markets Trustees (UK) Limited (με προηγούμενες ονομασίες Capita IRG Trustees Ltd και Link Market Services Trustees Limited) ως έχει οριστεί σχετικά από την εταιρεία «Bank of Cyprus Holdings Plc», που αντιστοιχούν στις 276.274 μετοχές της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc», οι οποίες εισάχθηκαν στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.

Προστίθεται ότι η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings plc που καταρτίζονται στο ΧΑΚ, πραγματοποιείται από το ΧΑΚ μέσω των Παραστατικών Δικαιωμάτων (Depository Interests).

Το Χρηματιστήριο ανέφερε, επίσης, ότι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά του, και καταχώρησης των Παραστατικών Δικαιωμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ