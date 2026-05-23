ΥΠΟΙΚ: Στην τελική φάση ολοκλήρωσής του εισέρχεται το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης

Το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με το σύνολο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέχρι σήμερα, σημειώνεται, η Κύπρος έχει λάβει €589 εκατομμύρια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εκκρεμεί η εκταμίευση επιπλέον €118 εκατομ. στο πλαίσιο του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει το ποσοστό απορρόφησης περίπου στο 70%.

Στο δελτίο τύπου, σχετικά με την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο περιθώριο της άτυπης υπουργικής συνάντησης του ECOFIN, η οποία διοργανώθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέρεται ότι με τη δέσμευση και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οδεύει προς την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις πραγματοποίησε το Σάββατο επιτόπια επίσκεψη σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τον Επίτροπο συνόδευσαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ντομπρόβσκις μετέβη αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ενημερώθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικού κόστους €1,3 εκατομ. και ότι το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης επένδυσης ύψους περίπου €10 εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Παράλληλα, προστίθεται, επισκέφθηκε το Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο του Νοσοκομείου, το οποίο ενισχύθηκε με χρηματοδότηση ύψους €2,17 εκατομ. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου, μέσω επενδύσεων συνολικού ύψους €87 εκ. στο πλαίσιο του ΣΑΑ, σημειώνεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Επίτροπος επισκέφθηκε και το νέο Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Γέρι, το οποίο ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση ύψους €6,2 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ποιότητας και της αυτονομίας του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας».

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Οικονομικών στις δηλώσεις του «τόνισε» ότι συνολικά, ο τομέας της υγείας έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσω του ΣΑΑ, με επενδύσεις ύψους €114 εκ., οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την επέκταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

«Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ ανέρχεται σε €1,02 δισ. και σημαντικός αριθμός επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης», αναφέρεται. Παράλληλα, σχεδόν το σύνολο των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προστίθεται.

Ντομπρόβσκις: Η Κύπρος πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα ορόσημα στο πλαίσιο Σχεδίου Ανάκαμψης έως τέλη Αυγούστου

Η Κύπρος πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα συμφωνημένα ορόσημα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) έως τα τέλη Αυγούστου, δήλωσε, το Σάββατο, ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για την τελική ώθηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα έχει πρόσβαση σε όλη τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Στην ομιλία του μετά την επίσκεψή του, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, σε έργα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ο κ. Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι δεδομένης της κλίμακας του, «συχνά μιλάμε για τον ΜΑΑ αφηρημένα, με όρους ορόσημων και στόχων».

«Αλλά εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μπορούμε να δούμε τον πραγματικό αντίκτυπό του και πώς επιφέρει απτές βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων», σημείωσε.

Χάρη στην υποστήριξη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ΜΑΑ, είπε, η μονάδα επεμβατικής ακτινολογίας του νοσοκομείου έχει επεκταθεί και αναβαθμιστεί. «Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο προηγμένες διαδικασίες, ταχύτερες διαγνώσεις και φροντίδα υψηλότερης ποιότητας», δήλωσε ο Επίτροπος.

Πρόσθεσε ότι ο ΜΑΑ έχει επίσης παράσχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που επιτρέπουν στο νοσοκομείο να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση του ΜΑΑ υποστήριξαν την κατασκευή ενός νέου Κέντρου Αιμοδοσίας στο Γέρι, σημειώνοντας ότι αυτό θα δώσει στους ανθρώπους πρόσβαση σε προηγμένες μεθόδους ελέγχου και ιατρικές τεχνολογίες.

«Αυτά είναι τα έργα που αντιπροσωπεύουν αυτό που πρεσβεύει ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: την παροχή πραγματικών οφελών για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας ότι αυτό το έργο «αποτελεί σαφές παράδειγμα της διαφοράς που κάνει ο ΜΑΑ σε όλη την Ευρώπη».

Σημείωσε ότι ο ΜΑΑ έχει διαθέσει σχεδόν 600 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλη την Ευρώπη, και λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την Κύπρο.

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι ο αντίκτυπος του ΜΑΑ στην Κύπρο δεν αφορά μόνο την υγειονομική περίθαλψη, προσθέτοντας ότι έχει επίσης υποστηρίξει την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως νέους νόμους για τη διαφάνεια της λήψης αποφάσεων και για την προστασία των καταγγελλόντων (whistleblowers) και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των αρχείων υγείας.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν σημασία επειδή ενισχύουν τους θεσμούς, βελτιώνουν τις υπηρεσίες και βοηθούν στην οικοδόμηση μιας πιο σύγχρονης και ανθεκτικής οικονομίας», είπε, τονίζοντας ότι «υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας».

Η Κύπρος, είπε, πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα συμφωνημένα ορόσημα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι τα τέλη Αυγούστου. «Επομένως, τώρα είναι η ώρα για την τελική ώθηση ώστε να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα έχει πρόσβαση σε όλη τη διαθέσιμη χρηματοδότηση», είπε, σημειώνοντας ότι, τους επόμενους μήνες, «η Κύπρος πρέπει να παραμείνει πλήρως επικεντρωμένη στην εφαρμογή». Aυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι ο ΜΑΑ θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και θα προσφέρει διαρκή θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο και τους πολίτες της, δήλωσε ο Επίτροπος.

Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην υλοποίηση έργων στον τομέα της υγείας που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της χώρας.

Είπε ότι η Κύπρος, μετά την πανδημία COVID-19, επέλεξε όχι απλώς ανάκαμψη αλλά και μετασχηματισμό, προωθώντας στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και στρατηγικές επενδύσεις «που ήδη προσφέρουν απτές βελτιώσεις στην ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ανταπόκριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης».

Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, είπε, ήταν η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, «ενός βασικού μέσου για την προώθηση συνεπούς, βασισμένης σε τεκμήρια φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύοντας παράλληλα τα αποτελέσματα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ασθενών».

Είπε, επίση,ς ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει βασική προτεραιότητα και ότι έργα όπως το καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Δημόσιας Υγείας της Κύπρου και η εθνική πλατφόρμα για την παρακολούθηση της χρήσης αντιβιοτικών, με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύουν την παρακολούθηση της δημόσιας υγείας, υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε τεκμήρια και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του συστήματος. Επιπλέον, είπε, μέσω μιας επένδυσης ύψους 1,94 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΜΑΑ, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, «εξασφαλίζοντας ασφαλή και απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Έχουμε επίσης λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μέσω του ΜΑΑ», δήλωσε ο Υπουργός. «Η εισαγωγή μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στην αξία, μαζί με στοχευμένα προγράμματα επιχορηγήσεων για αναβαθμίσεις και διαπίστευση νοσοκομειακού εξοπλισμού, υποστηρίζει τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην παροχή υψηλότερης ποιότητας και φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή, προωθώντας παράλληλα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων», πρόσθεσε. Ήδη, είπε, έχουν υπογραφεί 23 συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος εξοπλισμού (5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ περίπου 30 ιδρύματα αναμένεται να επωφεληθούν από χρηματοδότηση διαπίστευσης ύψους 1,65 εκατομμυρίου ευρώ έως τον Ιούνιο του 2026.

Περαιτέρω επενδύσεις περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Αιμοδοσίας Κύπρου (6,16 εκατομμύρια ευρώ από τον ΜΜΑ,) με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών αιμοδοσίας, καθώς και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας Blockchain για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων, την ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των καταναλωτών και την παρακολούθηση των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων 12 μεγάλων κατασκευαστικών έργων συνολικής αξίας περίπου 58 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίσεων ενεργειακής απόδοσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ και της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού ύψους περίπου 29,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταλήγοντας, ο κ. Χαραλαμπίδης διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Υγείας παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων προς όφελος όλων των πολιτών και προς υποστήριξη μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και πιο αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι μια τελική πρόταση τροποποίησης του ΣΑΑ θα υποβληθεί στα τέλη Μαΐου.

Ευχαρίστησε τις Υπηρεσίες της Κομισιόν «για την άριστη συνεργασία» και τον Επίτροπο Ντομπρόβσκις για τις προσπάθειές τους να επιλύσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα στην εφαρμογή του Σχεδίου για την Κύπρο. Ευχαρίστησε επίσης τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και όλες τις αρμόδιες αρχές που κατέστησαν δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή του ΜΑΑ στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ