Χειροπέδες σε Βρετανό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Προσπάθησε να ταξιδέψει με 85 κούτες τσιγάρων στις αποσκευές του

Μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων κατάσχεσαν από επιβάτη την Παρασκευή λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, πριν την αναχώρησή του για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο επιβάτης συνελήφθη και τέθηκε υπό 3ήμερη κράτηση.

Σε ανακοίνωση που απεστάλη το Σάββατο, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι, στις 22 Μαΐου, λειτουργοί του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν Βρετανό επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές του να περιέχουν μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, «ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Σημειώνεται ότι στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 85 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 8 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Αναφέρεται ότι ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 3ήμερης κράτησής του προς διευκόλυνση των ανακρίσεων, προστίθεται.

Την υπόθεση διερευνά περαιτέρω το Τελωνείο Λάρνακας.