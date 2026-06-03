Δύο τάσεις στον τζίρο υπηρεσιών και μεταφορών το πρώτο τρίμηνο- Η πορεία ανά κλάδο

Μικτή είναι η εικόνα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών στον τομέα υπηρεσιών και μεταφορών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (3,9%), των μεταφορών και αποθήκευσης (3,5%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,0%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (2,8%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (0,8%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (0,2%).

Η εικόνα ανά κλάδο

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τη μεγαλύτερη άνοδο που ανήλθε στο 38,5% σημείωσαν οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και ακολούθησαν οι αεροπορικές μεταφορές με αύξηση 21,3%.

Αύξηση 8,3% σημειώνεται στον τομέα της διαφήμισης και έρευνας αγοράς και 7,3% στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 17,9% σημείωσε η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ενώ πτώση 9,6% σημείωσαν οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.

Μειωμένες κατά 1,7% είναι και οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Μικρή μείωση 1,2% καταγράφουν και οι εκδοτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες απασχόλησης και 1% οι πλωτές μεταφορές.