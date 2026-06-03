ΔΗΣΥ για πληθωρισμό και κόστος ζωής: Ανάγκη για επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων

Τα στοιχεία για την επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Κύπρο υπενθυμίζουν ότι το κόστος ζωής παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Ο πληθωρισμός επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών. Από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και τα καύσιμα, μέχρι τα τρόφιμα, τα ενοίκια, το κόστος στέγασης και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη επίπτωση αποτυπώνεται στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών», τονίζει.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων. «Όπως έχουμε αναλύσει στις θέσεις και προτάσεις που παρουσιάσαμε για την ενέργεια, τη στέγαση, τη φορολογία και την οικονομία, η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελούν αλληλένδετες πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και στηρίζουν τα νοικοκυριά», σημειώνει.

Ωστόσο, προσθέτει, βραχυπρόθεσμα η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από το νέο κύμα της ακρίβειας, όπως οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και άτομα με αναπηρίες.

«Οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η προστασία των πολιτών απέναντι στις πιέσεις της ακρίβειας. Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, μακριά από τον λαϊκισμό, τον μηδενισμό και λογικές μικροκομματικών σκοπιμοτήτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα σημαντικά επιτεύγματα της κυπριακής οικονομίας, η χώρα πρέπει να συνεχίσει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», καταλήγει.