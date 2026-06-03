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| Οικονομία

Οριακές ζημιές κατέγραψε την Τετάρτη το ΧΑΚ

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 299,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,42%

Οριακές ζημιές κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 299,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1.374.012,43.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,21 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,22%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές καταγράφει ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 1,95% και της Κύριας Αγοράς 0,82%, ενώ άνοδο σε ποσοστό 1,05% σημειώνει ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €1.193.464,62 (τιμή κλεισίματος €1,71– πτώση 2,01%), της Τράπεζα Κύπρου με €74.028,25 (τιμή κλεισίματος €9,44 – πτώση 0,11%), της Logicom με €48.345 (τιμή κλεισίματος €3,12 – άνοδος 4%), της The Cyprus Cement με €25.746,52 (τιμή κλεισίματος €1,33 – άνοδος 4,72%) και της KEO με €17.099 (τιμή κλεισίματος €2,82 – άνοδος 1,44%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 208.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε ότι λόγω προσωρινού τεχνικού θέματος που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου για έρευνα ανακοινώσεων, οι δημοσιευμένες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους (links):

https://www.cse.com.cy/el-GR/regulated-market/ (επιλογή «Νέα Εταιρειών» για Ρυθμιζόμενη Αγορά)

https://www.cse.com.cy/el-GR/non-regulated-market/ (επιλογή «Εταιρικά Νέα» για Ν.Ε.Α. Αγορά)

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, όταν επιλυθεί το τεχνικό θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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