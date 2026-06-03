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| Οικονομία

Τράπεζα Κύπρου: Σχέδιο εθελούσιας εξόδου μικρής εμβέλειας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Όπως ανέφερε στον «Π», εκπρόσωπος της τράπεζας, στο Σχέδιο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που έχουν  συμπληρώσει πέραν των 25 χρόνων υπηρεσίας στο Συγκρότημα ή είναι άνω των 55 ετών

Σχέδιο εθελούσιας εξόδου πολύ μικρής εμβέλειας ανακοίνωσε προς το προσωπικό η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως ανέφερε στον «Π», εκπρόσωπος της τράπεζας, στο Σχέδιο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που έχουν  συμπληρώσει πέραν των 25 χρόνων υπηρεσίας στο Συγκρότημα ή είναι άνω των 55 ετών. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας επωφελούνται με επιπλέον αύξηση 10% στο ποσό αποζημίωσης και συνέχιση συμμετοχής στο Ταμείο Υγείας και στην Ασφάλεια Ζωής μέχρι την ημερομηνία κανονικής αφυπηρέτησης. 

Για ποσά αποζημίωσης άνω των €200.000 εφαρμόζεται φορολόγηση 20% όπως προνοεί η νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Στα ποσά αποζημίωσης θα εφαρμοστεί εισφορά ΓΕΣΥ 2,65% επί του συνολικού ποσού.

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