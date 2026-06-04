Πληθωρισμό 2,6% τον Μάιο δείχνουν νέα στατιστικά στοιχεία, πάνω 23% οι τιμές καυσίμων

Στο 2,6% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Μάιο του 2026 από 2,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, με την αύξηση στα πετρελαιοειδή να φθάνει το 22,9%.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2026 μειώθηκε κατά 0,06 μονάδες και έφτασε στις 102,74 μονάδες σε σύγκριση με 102,80 μονάδες τον Απρίλιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 2,6%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Μάιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (22,9%) και Γεωργικά Προϊόντα (4,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-3,7%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (5,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (-2,7%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (9,5%), Ένδυση και Υπόδηση (-8,2%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (4,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (4,2%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-4,2%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,8%) και Μεταφορές (-1,1%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,15), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,85) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,87), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,73) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,37).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,21), Μεταφορές (-0,18) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,11).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,90), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,50).

Το Ηλεκτρικό ρεύμα (0,19) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,60).

Το πεντάμηνο του 2026, ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 1,42%.