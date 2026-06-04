Μικρές ζημιές την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

Μικρές ζημιές κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 297,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €318.220.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,10 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,61%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σε ποσοστό 0,79% κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Αντίθετα, ζημιές σημείωσαν οι δείκτες των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,86%, της Κύριας Αγοράς 0,53% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,67%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €198.223 (τιμή κλεισίματος €1,695 – πτώση 0,88%), της Πετρολίνα με €56.608 (τιμή κλεισίματος €1,22 – πτώση 0,81%), της Atlantic Insurance με €18.387 (τιμή κλεισίματος €2,48 –πτώση 0,80%), της ΚΕΟ με €13.250 (τιμή κλεισίματος €2,76 – πτώση 2,13%) και της Τράπεζα Κύπρου με €12.640 (τιμή κλεισίματος €9,42 –πτώση 0,21%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 10 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 114.

Πηγή: ΚΥΠΕ