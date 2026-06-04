Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρές ζημιές την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 297,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,55%

Μικρές ζημιές κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 297,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €318.220.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,10 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,61%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σε ποσοστό 0,79% κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Αντίθετα, ζημιές σημείωσαν οι δείκτες των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,86%, της Κύριας Αγοράς 0,53% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,67%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €198.223 (τιμή κλεισίματος €1,695 – πτώση 0,88%), της Πετρολίνα με €56.608 (τιμή κλεισίματος €1,22 – πτώση 0,81%), της Atlantic Insurance με €18.387 (τιμή κλεισίματος €2,48 –πτώση 0,80%), της ΚΕΟ με €13.250 (τιμή κλεισίματος €2,76 – πτώση 2,13%) και της Τράπεζα Κύπρου με €12.640 (τιμή κλεισίματος €9,42 –πτώση 0,21%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 10 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 114.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα