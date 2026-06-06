Ανάκαμψη στις πληρότητες- Πιο αισιόδοξη εικόνα για την αεροπορική συνδεσιμότητα

Παρά τις αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση του περασμένου Μαρτίου στην αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου, τα σημάδια ανάκαμψης είναι πλέον ορατά, με τις πληρότητες των πτήσεων να βελτιώνονται και τις κρατήσεις να κινούνται σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Την ίδια ώρα, η προσθήκη νέων προορισμών και η ενίσχυση του πτητικού προγράμματος αεροπορικών εταιρειών φέρνουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της σεζόν.

"Έχουμε μια μείωση για την καλοκαιρινή περίοδο γύρω στο 5% όσον αφορά τη διαθεσιμότητα θέσεων. Όμως θα πρέπει να πω ότι ο Μάιος σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, οι δείκτες πληρότητας και τα τελικά αποτελέσματα είναι πολύ βελτιωμένα", είπε η ανώτερη διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, μιλώντας στο "Show me the money" του Πολίτης 107,6 & 97,6.

Νέα δρομολόγια

Στα θετικά της τρέχουσας χρονιάς καταγράφεται η νέα σύνδεση της Κύπρου με το Καζακστάν, μέσω της πτήσης προς Αστάνα, μια εξέλιξη που η κ. Κουρούπη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική διεύρυνσης του αεροπορικού χάρτη της χώρας.

«Παρόλο που είναι καλοκαιρινό το δρομολόγιο, για πρώτη φορά φθάνουμε τόσο μακριά προς την Ασία. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μεγάλη μακρινή πτήση που παίρνουμε προς την Ανατολή», σημειώνει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η γραμμή θα αποδώσει ώστε να επεκταθεί και πέραν της θερινής περιόδου.

Ιδιαίτερα θετική θεωρείται είναι και η ενίσχυση του πτητικού προγράμματος της Wizz Air, η οποία επαναφέρει συχνότητες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και εγκαινιάζει νέα σύνδεση με τη Μαδρίτη.

Η Wizz Air ανακοίνωσε ότι προσθέτει επιπλέον 57.500 θέσεις κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αρχικό της προγραμματισμό, εκ των οποίων 24.500 θέσεις τον Αύγουστο και 33.000 τον Σεπτέμβριο. Η επιπλέον χωρητικότητα κατανέμεται σε δρομολόγια με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι, το Τελ Αβίβ, το Κουτάισι και το Ιάσιο. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, η Wizz Air επαναφέρει τη γραμμή Λάρνακα – Αθήνα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

«Η ανακοίνωση για την επαναφορά συχνοτήτων, αλλά και το νέο δρομολόγιο προς τη Μαδρίτη είναι πολύ θετικές εξελίξεις. Μάλιστα, η Μαδρίτη είναι το δεύτερο ισπανικό δρομολόγιο που αποκτά η Κύπρος», αναφέρει η κ. Κουρούπη, προσθέτοντας ότι η νέα πτήση ξεκινά σε περίοδο χαμηλότερης ζήτησης (από τον Σεπτέμβριο του 2026) κάτι που «δείχνει ότι υπάρχει αγορά πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε». Η εμπειρία της απευθείας πτήσης Λάρνακα - Βαρκελώνη δείχνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ζήτηση από την Ισπανία προς την Κύπρο.

Η σύνδεση με την Ισπανία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς – όπως εξηγεί – η χώρα αποτελούσε επί χρόνια δύσκολη αγορά για τον κυπριακό τουρισμό, όπως και η Ιταλία, που εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική.

«Η Ιταλία φέτος έχει μπει μέσα στις δέκα σημαντικότερες αγορές της Κύπρου», τονίζει, αποδίδοντας τη μεταβολή τόσο στις αλλαγές στις ταξιδιωτικές τάσεις όσο και στις πιο στοχευμένες προσπάθειες προώθησης της χώρας. «Οι ταξιδιώτες ψάχνουν κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, και η Κύπρος προσπαθεί να δείξει πιο ξεκάθαρα τι μπορεί να προσφέρει», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κρίση του Μαρτίου άφησε αποτύπωμα κυρίως στη διαθεσιμότητα θέσεων, καθώς, όπως αναφέραμε, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για τη θερινή περίοδο είναι μειωμένες κατά περίπου 5%.

«Οι εταιρείες έχουν ήδη προγραμματίσει τα αεροπλάνα τους αλλού, επομένως δύσκολα επαναφέρουν πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι», εξηγεί η κ. Κουρούπη. Ωστόσο, το θετικό στοιχείο είναι πως «δεν έχουν χαθεί δρομολόγια, αλλά κυρίως έχουν μειωθεί εβδομαδιαίες συχνότητες».

Παρά τη μείωση των θέσεων, οι εξελίξεις στο μέτωπο της ζήτησης κρίνονται ενθαρρυντικές. Ο Μάιος, είπε, έκλεισε με μείωση 4% στην επιβατική κίνηση — αποτέλεσμα σημαντικά καλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις — ενώ οι πληρότητες έχουν ήδη επανέλθει στα περσινά επίπεδα. «Η βελτίωση που βλέπουμε τώρα αντανακλά μια πολύ καλύτερη εικόνα ζήτησης», επισημαίνει.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά αεροδρόμιο. Η Πάφος κατέγραψε αύξηση 10% στην επιβατική κίνηση τον Μάιο, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιστροφή της ισραηλινής αγοράς, ενώ η Λάρνακα εξακολουθεί να εμφανίζει μείωση περίπου 11%. Συνολικά, η πτώση επιβατικής κίνησης για το πρώτο πεντάμηνο διαμορφώνεται γύρω στο 5%.

Για το 2027, πάντως, οι ενδείξεις είναι πιο αισιόδοξες. «Η πρόθεση των αεροπορικών εταιρειών που έχουν μειώσει πτήσεις είναι να τις επαναφέρουν από το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο σοβαρό πισωγύρισμα», σημειώνει η κ. Κουρούπη.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια βλέπει ευκαιρίες μέσα από τη συγκυρία, ιδιαίτερα στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. «Τώρα είναι ευκαιρία να σπρώξουμε τη σεζόν πιο ενεργά προς το τέλος του χρόνου», υπογραμμίζει.