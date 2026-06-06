Βέτο σε κατώτατη σύνταξη ίση με κατώτατο μισθό

Αν πρέπει να επιλέξουμε ένα ζήτημα δημόσιας πολιτικής, η διαχείριση του οποίου δεν αντέχει υπεραπλουστεύσεις, αυτό είναι το συνταξιοδοτικό. Το πρόβλημα της επάρκειας των συντάξεων είναι υπαρκτό, αλλά δεν μπορεί να λυθεί άμεσα και χωρίς επιμερισμό του κόστους στο σύνολο της κοινωνίας και των φορολογουμένων. Οι αναφορές για την αύξηση της κατώτατης σύνταξης στο ύψος του κατώτατου μισθού, στο κοινό βίντεο της προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου και του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου (στο βίντεο περιγράφουν τα σημεία συγκλίσεων που οδήγησαν τους τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας να στηρίξουν από τον πρώτο γύρο την Αννίτα Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής), προκάλεσαν μιαν ασυνήθιστα έντονη παρέμβαση της ΟΕΒ, η οποία κάνει λόγο για εξωπραγματικές δηλώσεις.

Από πλευράς κυβέρνησης, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, ζήτησε το ζήτημα της αύξησης της κατώτατης σύνταξης να αφεθεί εκτός δημόσιας συζήτησης.

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ, ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, τόνισε, δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα, να αυξηθεί κατά 125%, στα 1.088 ευρώ, όπως προτείνεται. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, υπογράμμισε.

Ανησυχία από ΟΕΒ

Η ΟΕΒ, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις δημόσιες δηλώσεις που εισηγούνται αυξήσεις των συντάξεων σε επίπεδα εκτός οικονομικής πραγματικότητας.

«Η δημόσια συζήτηση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δεν μπορεί να βασίζεται σε υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις ούτε στην καλλιέργεια της εντύπωσης ότι υπάρχουν 'μαγικές λύσεις'. Η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: η δραστική αύξηση των συντάξεων προϋποθέτει είτε αύξηση των εισφορών είτε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή συνδυασμό και των δύο. Οποιεσδήποτε άλλες προσεγγίσεις δημιουργούν προσδοκίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, αφού στηρίζονται σε εξωπραγματικά δεδομένα», τονίζεται.

Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει να υποθηκευτεί το παρόν και το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, μέσα από προτάσεις που αγνοούν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πραγματικότητες.

«Οι αποφάσεις για το συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να σχεδιάζονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (...). Καλούμε όλους να αφήσουν τη διαχείριση του ζωτικού αυτού θέματος στους αρμόδιους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας και στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της χρηματοδότησης και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Εάν το κράτος επιθυμεί να βελτιώσει περαιτέρω την κοινωνική του πολιτική, αυτό δεν μπορεί να το κάνει με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά ούτε και με τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος», αναφέρει η ΟΕΒ.