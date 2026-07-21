«Κυνηγούν» κράτη μέλη για …λαχανικά, «κλείνουν τα μάτια» στο μισθολογικό χάσμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «κυνηγά» τα κράτη μέλη για καθυστερήσεις στα πρωτόκολλα για τα λαχανικά, αλλά όχι για την διαφάνεια στις αμοιβές, τόνισε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι λαμβάνει μέτρα κατά των κρατών μελών επειδή δεν μετέφεραν 15 οδηγίες εντός της προθεσμίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια οδηγία σχετικά με τα «πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών και ειδών λαχανικών», η οποία δεν έχει ακόμη μεταφερθεί από τρία κράτη μέλη μετά την προθεσμία της 30ής Ιουνίου.

Ωστόσο, τονίζεται, η Επιτροπή δεν έχει λάβει κανένα μέτρο κατά των 22 κρατών μελών (μεταξύ των οποίων και η Κύπρος) που δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών μεταξύ των φύλων , παρά το γεγονός ότι η προθεσμία ήταν τρεις εβδομάδες νωρίτερα (7 Ιουνίου) και τα κράτη μέλη είχαν τρία χρόνια αντί για δύο για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που συνεχίζουν να καθυστερούν.

Νέα έρευνα συνδικάτων δείχνει ότι η μέση εργαζόμενη γυναίκα θα είναι €672 ετησίως φτωχότερη σε σύγκριση με το αν υπήρχε μείωση 10% στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων ως αποτέλεσμα της διαφάνειας των αμοιβών.

«Σε μια εποχή που το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων σημαίνει ότι η μέση εργαζόμενη γυναίκα χάνει €3.800 ετησίως, η Επιτροπή πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών», ανέφερε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC, Isabelle Schömann.

«Η οδηγία για τη Διαφάνεια των Αμοιβών μεταξύ των Φύλων ανήκει στον κατάλογο των οδηγιών που θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ταχεία και φιλόδοξη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Πολύ περισσότερο που πολλές από αυτές είχαν μεταγενέστερη ημερομηνία μεταφοράς σε σχέση με την Οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών μεταξύ των φύλων», πρόσθεσε.

«Η οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι επειγόντως απαραίτητη για να ρίξει φως στην προκατάληψη των μεροληπτικών πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων που κρύβονται πίσω από την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ των φύλων. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων δεν είναι τίποτα λιγότερο από οικονομική βία κατά των εργαζομένων γυναικών. Τέτοιες επαίσχυντες πρακτικές πρέπει να σταματήσουν.

«Οι εργαζόμενες γυναίκες περίμεναν σχεδόν 70 χρόνια για να εκπληρώσει η ΕΕ τις συμβατικές της υποχρεώσεις για ίση αμοιβή και αναμένουν από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να το κάνει επιτέλους πραγματικότητα», τόνισε.