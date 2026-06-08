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| Οικονομία

Εκτοξεύονται περαιτέρω οι μισθοί των δημόσιων υπαλλήλων την επόμενη τριετία - Πού θα φτάσουν με την ΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Η γενική αύξηση μισθών για την τριετία 2027-2029, παραμένει στο 1,5%, ενώ θα παραχωρηθούν προσαυξήσεις για τα έτη 2027-2029.

Ενημέρωση για την αύξηση της ΑΤΑ την επόμενη τριετία που θα εκτοξεύσει περαιτέρω τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου, Ανδρέα Ζαχαριάδη για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του 2027 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2027-2029, η αύξηση της ΑΤΑ υπολογίζεται σε 0,12% από 1.1.2027-30.6.2027, στο 4% από 1.7.2027 μέχρι 30.6.2028, στο 2,5% από 1.7.2028-30.6.2029 και στο 2% από 1.7.2029-30.6.2030.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, με βάση τον περί προϋπολογισμού νόμο του 2026, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με καταβολή του 90% της αύξησης της ΑΤΑ κατά το 2025 ενώ από τον Ιούλιο του 2027 του 100% της ΑΤΑ που προηγείται του έτους αναφοράς με ανώτατο όριο αύξησης το 4%.

 

Πρόσθετη αύξηση 0,02% από τον Ιούλιο 2026

Σε σημερινή της εγκύκλιο η ΟΕΒ, υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) θα πρέπει από την 1η Ιουλίου 2026 να καταβάλουν: α) πρόσθετο 0,02% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025 (σύνολο 0,12%) ή β) πρόσθετο 0,03% επί των βασικών μισθών (σύνολο 12,70%).

Αυξήσεις μισθών

Όσον αφορά τη γενική αύξηση μισθών για την τριετία 2027-2029, παραμένει στο 1,5%, ενώ θα παραχωρηθούν προσαυξήσεις για τα έτη 2027-2029.

Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% θα ισχύσει και για τα τρία έτη 2027, 2028 2029. Τα άτομα που βρίσκονται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής, δικαιούνται με τη συμπλήρωση  2 χρόνων υπηρεσίας, να ενταχθούν στην εισαγωγική βαθμίδα της κλίμακάς τους.

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