Στο 2% το φαινομενικό κόστος χρέους στην Κύπρο το 2025

Στην Κύπρο καταγράφηκε φαινομενικό κόστος ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης στο 2% το 2025, σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 1,9% που καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δεδομένα για το δημόσιο χρέος δείχνουν ότι η διάρθρωση του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως ως προς τη διάρκεια, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τους κατόχους του χρέους. Ωστόσο, η νομισματική του έκφραση εμφανίζει πιο ομοιόμορφη εικόνα.

Στα τέλη του 2025, για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο, άνω του 99,5%, του ακαθάριστου χρέους ήταν εκφρασμένο σε ευρώ. Αντίστοιχα, στην Τσεχία και τη Σουηδία, πάνω από το 90% του χρέους ήταν εκφρασμένο στα εθνικά τους νομίσματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μόνο δύο χώρες της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστό άνω του 50% του δημόσιου χρέους σε ξένο νόμισμα στο τέλος του 2025. Πρόκειται για τη Βουλγαρία με 75%, εκ των οποίων το 71% σε ευρώ, και τη Ρουμανία με 53%. Σημαντικά ποσοστά χρέους σε ξένο νόμισμα καταγράφηκαν επίσης στην Ουγγαρία με 32%, την Πολωνία με 26% και τη Δανία με 24%.

Η Eurostat αναφέρει επίσης ότι για όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους σε ξένο νόμισμα είναι εκφρασμένο σε ευρώ, ενώ συνολικά πάνω από το 90% του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ είναι εκφρασμένο είτε σε ευρώ είτε στο εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το φαινομενικό κόστος του δημόσιου χρέους, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αυτό αυξήθηκε ελαφρώς ή παρέμεινε σταθερό μεταξύ 2024 και 2025. Το υψηλότερο κόστος καταγράφηκε στη Ρουμανία με 5,2%, στην Πολωνία με 4,5%, στην Τσεχία με 3,1% και στην Ιταλία με 3,0%.

Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας βρίσκονται η Ιρλανδία με 1,4%, το Λουξεμβούργο με 1,5%, η Ολλανδία με 1,7%, η Γερμανία με 1,8%, καθώς και η Γαλλία, η Φινλανδία και η Σουηδία με 1,9%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το κόστος του χρέους μειώθηκε το 2025 σε επτά χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στην Εσθονία (-0,8%), τη Σουηδία (-0,3%) και την Κροατία με -0,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ