Με ζημιές ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Ζημιές κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 296,36 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,81%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €527,303.66.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,81 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,11%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 1,75%, της Κύριας Αγοράς 0,99%, της Εναλλακτικής Αγοράς 0,50% και των Ξενοδοχείων 0,25%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance με €270.173.,40 (τιμή κλεισίματος €2,52 – πτώση 0,79%), της Τράπεζας Κύπρου με €98.240,31 (τιμή κλεισίματος €9,45 – πτώση 0,94%), της Demetra Holdings με €63.547,38 (τιμή κλεισίματος €1,645 – πτώση 1,79%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €27.815 (τιμή κλεισίματος €5,15 – άνοδος 0,98%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €16.980 (τιμή κλεισίματος €0,226 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται σε 115.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Mettmann Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους (μετοχές και ομόλογα) της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ