Eurobank: Διανομή μερίσματος €0,06828 ανά μετοχή

Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, θα λάβουν οι μέτοχοι της Eurobank.

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακoίνωσε σε ΧΑΚ και ΧΑ ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 28.04.2026, ενέκρινε τη διανομή μεικτού μερίσματος ποσού €258.673.900,00 ή €0,07123 ανά μετοχή, προ της παρακράτησης φόρου.

Όπως σημειώνεται, το ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί λόγω των 32.389.605 ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, και συνεπώς το μέρισμα διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των €0,07187 ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, φόρος ποσοστού 5%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2025, μετά την ανωτέρω παρακράτηση, €0,06828 ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας, είχε αποφασιστεί η διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €170 εκατ. προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 12.11.2025 .

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά έχουν ως εξής:

α. Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος (ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Eurobank θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens και παράλληλα στο Χρηματιστήριο Κύπρου χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος).

β. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date), η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος.

γ. Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος σε μετρητά.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.