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| Οικονομία

Πωλήθηκαν 4.000 σαλούν οχήματα τον Μάιο

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Όσον αφορά το πεντάμηνο του 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,5% και έφτασαν τις 18.259, σε σύγκριση με 16.224 την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 7,7% φθάνοντας στις 4.000 τον Μάιο του 2026 από 3.715 τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.173, σημειώνοντας αύξηση 6,0% σε σχέση με 4.879 τον Μάιο 2025.

Όσον αφορά το πεντάμηνο του 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,5% και έφτασαν τις 18.259, σε σύγκριση με 16.224 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.112 ή 33,5% ήταν καινούρια και 12.147 ή 66,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μείωση 14,2% στα αυτοκίνητα ενοικίασης

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,2% (από 2.197 στα 1.884).

Στο 51,3% το μερίδιο υβριδικών

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 στο 35,4% (από 43,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,8% το 2025 σε 8,3% το 2026).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,7% σε 5,0%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 42,9% σε 51,3%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 13,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 και έφτασε τις 23.743, σε σύγκριση με 21.012 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

 

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