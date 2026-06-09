Στη Γενεύη ο Υπουργός Εργασίας για τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, αναχώρησε την Τρίτη για τη Γενεύη, όπου θα συμμετάσχει ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην 114η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, ο κ. Μουσιούττας θα απευθύνει χαιρετισμό στην Ολομέλεια με θέμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την προώθηση αξιοπρεπούς εργασίας.

Κατά την παραμονή του στη Γενεύη, ο Υπουργός θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, Gilbert Houngbo.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Σύνοδος αναμένεται μεταξύ άλλων, να υιοθετήσει Διεθνή Σύμβαση για την Αξιοπρεπή Εργασία στις Ψηφιακές Πλατφόρμες.

Πηγή: ΚΥΠΕ