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| Οικονομία

Ανοδικά έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

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Ο γενικός δείκτης ΧΑΚ έκλεισε στις 298,92 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,86%

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 298,92 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,86%.

Με κάθοδο έκλεισε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, στις 178,76 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,03%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €419.506,51.

Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους δείκτες, κέρδη παρουσίασαν η Κύρια Αγορά κατά 1,13% και οι Eπενδυτικές κατά 0,60%. Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν τα Ξενοδοχεία κατά 2,10% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,29%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €247.030,83 (τιμή κλεισίματος €9,50, άνοδος 0,53%), της Atlantic Insurance Company με €53.081,08 (τιμή κλεισίματος €2,48, πτώση 1,59%), της Δήμητρας Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €44.441,42 (τιμή κλεισίματος €1,655, άνοδος 0,61%), της Logicom με €33.679,70 (τιμή κλεισίματος €3,02, πτώση 1,95%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €15.317,70 (τιμή κλεισίματος €1,30, πτώση 0,76%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης εννέα κινήθηκαν ανοδικά, έξι καθοδικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 163.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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