Τι είναι η αποθήκευση ενέργειας και γιατί αφορά όλους τους καταναλωτές

*Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και για την ουσιαστική ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα του τόπου μας. Παράλληλα, συνιστά βασική προϋπόθεση για χαμηλότερο κόστος του ηλεκτρισμού. Γι’ αυτό και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, έχουν ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η οικονομική επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τι σημαίνει στην πράξη η αποθήκευση ενέργειας;

Ότι η περίσσεια παραγόμενη ενέργεια που παράγεται σε μια χρονική στιγμή «φυλάσσεται» για να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρξει αυξημένη ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι η πράσινη ενέργεια δεν πετιέται, αλλά αντιθέτως αξιοποιείται την ώρα που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.

Η πιο διαδεδομένη μορφή αποθήκευσης σήμερα είναι οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες λειτουργούν όπως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία κινητού τηλεφώνου, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και για ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει περίσσεια παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως συνήθως ισχύει κατά τις μεσημβρινές ώρες όπου παρατηρείται έντονη ηλιοφάνεια, οι μπαταρίες αποθηκεύουν την ενέργεια αντί να χάνεται. Αργότερα, όταν η ζήτηση αυξάνεται ή η παραγωγή από φωτοβολταϊκά μειώνεται, η αποθηκευμένη ενέργεια επιστρέφει στο δίκτυο.

Γιατί είναι απαραίτητη η αποθήκευση σε ένα σύστημα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ;

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Κατά επέκταση, δεν παράγουν ενέργεια συνεχώς ή με σταθερό τρόπο. Στη χώρα μας, όπου η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξάνεται σημαντικά τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια, συχνά παράγεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορεί να καταναλώσει ή να διαχειριστεί το ηλεκτρικό σύστημα εκείνη τη στιγμή.

Αν δεν υπάρχει αποθήκευση, όπως δηλαδή ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου, αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο είναι αναγκαίες οι μπαταρίες. Γιατί η χρήση τους θα επιτρέψει την αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί αργότερα, μειώνοντας από τη μια την εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα και ενισχύοντας από την άλλη τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Πώς συνδέεται η αποθήκευση με τις περικοπές στα φωτοβολταϊκά;

Η απάντηση είναι απλή. Τα τελευταία χρόνια, ένεκα και της παρότρυνσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από χιλιάδες νοικοκυριά, χωρίς σωστό σχεδιασμό, αναβάθμιση του δικτύου και πρόνοια για αποθήκευση εκ μέρους του κράτους, οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση όπου σημειώνονται ολοένα και περισσότερες περικοπές για να διατηρηθεί η ευστάθεια του δικτύου. Διαφορετικά, είναι ορατός ο κίνδυνος ενός blackout. Aυτό, δυστυχώς, έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να επηρεάζονται από περικοπές στην παραγωγή τους, ιδιαίτερα κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης και υψηλής ηλιοφάνειας.

Εξ ου και η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τον περιορισμό αυτού του προβλήματος. Αντί η παραγόμενη ενέργεια να χάνεται, μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται αργότερα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του συστήματος ενέργειας.

Γιατί η καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων αποθήκευσης επιδεινώνει το πρόβλημα;

Είναι σαφές πως η Κύπρος χρειάζεται άμεσα σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης για να μπορέσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την αυξανόμενη παραγωγή από ΑΠΕ. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση ιδιωτικών έργων αποθήκευσης σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας συνεχίζουν να χάνονται καθημερινά, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά και περιορίζεται η δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ στο σύστημα. Παράλληλα, η έλλειψη αποθήκευσης διατηρεί την εξάρτηση από συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, με αυξημένο κόστος για το σύστημα και κατ’ επέκταση για τους καταναλωτές.

Γεγονός που καταδεικνύει πως η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ή αδειοδοτικό ζήτημα. Η απουσία της αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας πραγματικά Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, περιορίζει την αξιοποίηση φθηνότερης ενέργειας από ΑΠΕ, εντείνει τις στρεβλώσεις και κοστίζει ακριβά στους Κύπριους πολίτες που πληρώνουν από τα ακριβότερα ρεύματα στην Ευρώπη.