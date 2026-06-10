Δέκα ακάλυπτες επιταγές αξίας €32.026 τον Μάιο

Δέκα επιταγές, συνολικής αξίας €32.026 καταχωρίστηκαν, τον Μάιο, στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, την Τετάρτη, η Κεντρική Τράπεζα.

Και οι δέκα επιταγές αφορούσαν τρία νομικά πρόσωπα.

Από την αρχή του χρόνου, καταχωρίστηκαν συνολικά 69 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €210.502, από 32 νομικά πρόσωπα και 12 φυσικά πρόσωπα. Σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι, καταγράφεται μείωση 32% σε ακάλυπτες επιταγές και 12,8% στην αξία τους.

Επιπλέον, τον Μάιο καταχωρίστηκε στο ΚΑΠ ένα νομικό πρόσωπο εκδότης ακάλυπτης επιταγής και ένα φυσικό πρόσωπο που ελέγχει νομικό πρόσωπο. Από την αρχή της χρονιάς καταχωρίστηκαν συνολικά 50 εκδότες ακάλυπτων επιταγών στο ΚΑΠ, 20 νομικά πρόσωπα, έξι φυσικά πρόσωπα και 24 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ