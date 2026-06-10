Οι προκλήσεις στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού σε συνάντηση Υπ. Εργασίας και ΟΕΒ

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εξεύρεση και διατήρηση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για τις προοπτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Προσέλκυσης Νέων Ταλέντων της ΟΕΒ υπό την προεδρία του Γιάγκου Χατζηγιάννη με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, η συνάντηση έγινε στις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο των επαφών της Ομοσπονδίας με αρμόδιους φορείς για θέματα αγοράς εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Επιτροπής, με στόχο την προώθηση πολιτικών και δράσεων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Τονίζεται επίσης ότι η ΟΕΒ συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών που ενισχύουν την απασχόληση, τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ