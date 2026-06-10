Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος

Πτωτική πορεία παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), λόγω του αρνητικού κλίματος που επικράτησε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εξανεμίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 296,18 μονάδες, καταγράφοντας πτώση κατά 0,92%.

Πτωτικά κινήθηκε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 177,56 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,67%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στις €100.929.

Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους δείκτες, πτώση παρουσίασαν η Κύρια Αγορά κατά 0,85 %, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,30% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,89%. Στον αντίποδα, αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance Company με €42.610 (τιμή κλεισίματος €2,48, χωρίς μεταβολή), της Δήμητρας Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €19.449 (τιμή κλεισίματος €1,65, πτώση 0,30%), της Πανδώρα Επενδύσεις με €8.959 (τιμή κλεισίματος €0,224, πτώση 0,89%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €7.968 (τιμή κλεισίματος €4,98, πτώση 3,30%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €7.170 (τιμή κλεισίματος €1,30, χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, εννέα καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 74.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή στο ΧΑΚ 1.440.000 συνήθων μετοχών της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ» ονομαστικής αξίας €1,00, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Αναφέρει ότι οι πιο πάνω μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από κεφαλαιοποίηση κερδών και παραχωρήθηκαν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία τέσσερεις νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές (4:10), θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 5.040.000 μετοχές.

Προσθέτει ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026.

ΚΥΠΕ