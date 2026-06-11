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| Οικονομία

Σε υψηλό 2,5 εβδομάδων οι αποδόσεις των ομολόγων Ευρωζώνης εν αναμονή της ΕΚΤ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με τις αγορές σχεδόν βέβαιες ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης  η προσοχή θα στραφεί στο κατά πόσον η κεντρική τράπεζα ή η Πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, θα δώσουν ενδείξεις για το πώς βλέπουν την εξέλιξη των επιτοκίων

Αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την αναμενόμενη άνοδο των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, ενώ αναμένουν τη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, αυξήθηκε σε υψηλό περίπου δυόμισι εβδομάδων, στο 3,06%.

Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου, που είναι ευαίσθητο  στις προσδοκίες για τα επιτόκια της ΕΚΤ, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,70%.

Εξάλλου, το 10ετές ομόλογος της Γαλλίας αυξήθηκε στο 3,73%, της Ιταλίας στο 3,85%, της Ισπανίας στο 3,52%, της Πορτογαλίας στο 3,50% και της Ελλάδας στο 3,78%.

Οι αγορές ομολόγων σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού και στο τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες ως απάντηση.

Με τις αγορές σχεδόν βέβαιες ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης  η προσοχή θα στραφεί στο κατά πόσον η κεντρική τράπεζα ή η Πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, θα δώσουν ενδείξεις για το πώς βλέπουν την εξέλιξη των επιτοκίων.

Οι χρηματαγορές την Τετάρτη προέβλεπαν περίπου 68% για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ φέτος, υποδηλώνοντας δύο αυξήσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης και περίπου 70% πιθανότητα για μια τρίτη. Η Λαγκάρντ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δώσει πολλές λεπτομέρειες, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το πότε θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και την κατεύθυνση των τιμών της ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΟΜΟΛΟΓΑ

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