Στα €200 δισ. ο προϋπολογισμός ΕΕ για το 2027- Αυξημένη χρηματοδότηση για μεταναστευτικό, φύλαξη συνόρων, ασφάλεια

Συνολικά 6,34 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, το ποσό αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 13% σε σχέση με το 2026, όταν είχαν διατεθεί 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον συγκεκριμένο τομέα.

«Η πρότασή μας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και η διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων αποτελούν τις υψηλότερες προτεραιότητές μας», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Μπρούνερ.

Υπογράμμισε ότι στόχος είναι «αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, ενισχυμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και μια σύγχρονη στρατηγική ασφάλειας».

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες που έδωσε η Κομισιόν στη δημοσιότητα, αναφέρουν ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του 2027 ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, με πληρωμές ύψους 212 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% έναντι του 2026, που αντικατοπτρίζει την ωρίμανση των πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων.

Όσον αφορά ειδικότερα τη μετανάστευση και την ασφάλεια, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης κατανέμεται σε τρία κεντρικά ταμεία: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) με 2,14 δισεκατομμύρια ευρώ, το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις (BMVI) με 1,87 δισεκατομμύρια ευρώ, και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) με 280 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κονδύλια αυτά θα χρηματοδοτήσουν μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μεταξύ των οποίων επενδύσεις στην επιτήρηση των συνόρων, βελτίωση της υποδοχής αιτούντων άσυλο, ψηφιακά συστήματα καταγραφής και ελέγχου, καθώς και δράσεις κατά των δικτύων διακίνησης, της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Επιπλέον, 2,03 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τις επτά αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας — το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ διατεθεί.

Η Frontex και η Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ (EUAA) θα λάβουν πρόσθετους πόρους για την υλοποίηση του Συμφώνου και την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, ο προϋπολογισμός 2027 είναι ο τελευταίος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα υλοποιηθεί μέσω εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, ενώ παραμένουν διαθέσιμα ευέλικτα μέσα για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η πρόταση θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο την έγκριση του τελικού προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ