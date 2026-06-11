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| Οικονομία

Αλλαγές στις συνθέσεις δεικτών ΧΑΚ

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Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από αύριο 12 Ιουνίου 2026

Αλλαγές στις συνθέσεις των δεικτών, ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ειδικότερα, εξέρχονται οι μετοχές της εταιρείας INTERFUND INVESTMENTS PLC, από τις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς και του Δείκτη Επενδυτικών Εταιρειών.

Η μετοχή της εταιρείας INTERFUND INVESTMENTS PLC εξέρχεται και από τη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20, καθώς αυτή αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC, που με βάσει την τελευταία αξιολόγηση του Δείκτη είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο αντικατάστασης (Reserve List).

 

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