Χαρτογράφηση νέου τοπίου στον τραπεζικό τομέα- Αποστολή του Συνδέσμου Τραπεζών στις Βρυξέλλες

Με απόλυτη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εξειδικευμένη εκδήλωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, η οποία επικεντρώθηκε στη σημαντική πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους επαγγελματιών, στελεχών από αρμόδιες αρχές, ρυθμιστικούς φορείς, την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και μελών μόνιμων διπλωματικών αντιπροσωπειών ξένων χωρών.

Τον εναρκτήριο λόγο στην εκδήλωση είχε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, κ. Μάριος Σκανδάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σταθερή πορεία ανάκαμψης και τη νέα δυναμική της αγοράς η οποία στα πλείστα κριτήρια ξεπερνά και τον μέσο όρο απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Χάρης Πουαγκαρέ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της κυπριακής οικονομίας. Ο κ. Πουαγκαρέ ανέλυσε τα μακροοικονομικά δεδομένα, εστιάζοντας παράλληλα στις σύγχρονες τάσεις, την ψηφιοποίηση και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών που διαμορφώνουν το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα κατατοπιστική ήταν η παρέμβαση του κ. Χάρη Χαμπάκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, ο οποίος μέσα από 10 καίρια συμπεράσματα χαρτογράφησε το νέο τοπίο του τραπεζικού τομέα. Ο κ. Χαμπάκης τόνισε τη σημασία των ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων, της ευελιξίας και της ανάγκης για απλούστερες δομές σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Τέλος, ο κ. Μίλτος Μιχαηλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, αφιέρωσε την παρουσίασή του στις προκλήσεις αλλά και στις μεγάλες ευκαιρίες που αναδύονται για τις κυπριακές τράπεζες. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, ο κ. Μιχαηλάς επεσήμανε ότι τα ισχυρά θεμέλια του τομέα και η επένδυση στην καινοτομία αποτελούν τα «κλειδιά» για τη θωράκιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Επαφές με θεσμούς στις Βρυξέλλες

Μετά την παρουσίαση στο Bloomberg, κατά το δεύτερο σκέλος της αποστολής στις Βρυξέλλες ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου πραγματοποίησε κύκλο επαφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Ευρωβουλευτές, καθώς και με στελέχη γραφείων πολιτικών προσώπων με έδρα τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συναντήσεις με τεχνοκράτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι χειρίζονται άμεσα τα κρίσιμα θέματα της οικονομίας, των τραπεζών και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της παρουσίας του Συνδέσμου στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μάριος Σκανδάλης, τόνισε: «Η αποστολή μας στις Βρυξέλλες δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη εάν δεν υπάρξει συνέχεια της εξαιρετικής πορείας που θα βεβαιώσει και τη βιωσιμότητα του τομέα. Πάνω στις άρτιες παρουσιάσεις, τα εξαιρετικά σχόλια, τον θετικό αέρα που αποπνέει η κυπριακή οικονομία και οι τράπεζές μας στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και στις ιδιαίτερα παραγωγικές επαφές που είχαμε με ανώτερα πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες, οφείλουμε να χτίσουμε περαιτέρω αποτελεσματικές δράσεις.

Ως κλάδος, έχουμε κερδίσει πολλά τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας ορόσημα που ταυτίζονται απόλυτα με τις αντίστοιχες επιτυχίες της εθνικής μας οικονομίας. Η Κύπρος μας με πρωτεργάτη και άξιο πρεσβευτή τον τραπεζικό μας τομέα, πέρασε με αντικειμενικά κριτήρια και με την επιβεβαίωση των Αρχών αλλά και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, στην ελίτ του Ευρωπαϊκού οικονομικού γίγνεσθαι. Με αυτά τα ισχυρά δεδομένα ως εφόδια, και μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των δυνάμεων στην Κύπρο, θα πορευτούμε με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση μας προς όφελος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων του τόπου μας».

Ευχαριστίες και θεμέλια για το μέλλον

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εκφράζει τις θερμές και ειδικές του ευχαριστίες στα γραφεία των Κυπρίων Ευρωβουλευτών για τη συνεργασία και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Επιπλέον, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η σημαντική επαφή με τον διεθνή οργανισμό Bloomberg, καθώς επίσης προς το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες για τη σημαντική και συνεχή βοήθειά τους στον εντοπισμό και την πρόσκληση στελεχών με βάση τις Βρυξέλλες.